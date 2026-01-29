El alcalde de Ribadedeva recurre la sentencia que anula su liberación parcial

Archivo - Ruta de senderismo en Ribadedeva. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ribadedeva, Jorge Martínez, ha decidido recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula el acuerdo adoptado por el pleno municipal del 31 de agosto de 2023, relativo a la aprobación de su liberación parcial.

Además, Martínez se ha comprometido a devolver el salario percibido si no prosperase el recurso y a trabajar gratis por el concejo hasta 2027. "Si finalmente la justicia determina que debo renunciar a mi salario como alcalde por un error administrativo de un funcionario, lo aceptaré con total respeto y seguiré trabajando por mis vecinos de forma gratuita", ha señalado Martínez.

El regidor trabaja junto a su asesora jurídica en un recurso frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que todavía no es firme, al considerar que existen serias opciones de obtener un fallo favorable. En este sentido, desde el Ayuntamiento se recuerda que ya existe un precedente judicial por el mismo asunto, cuando el juzgado de Llanes concluyó que era inocente a efectos penales frente a las desproporcionadas acusaciones de la oposición.

"No he sido condenado por apropiación indebida y todo el proceso se realizó de forma pública y transparente, frente a los concejales de la oposición en un pleno grabado y accesible para cualquier persona en internet. En ese mismo pleno se aprobaron con idénticas condiciones las retribuciones de los concejales de la oposición, un dinero que ellos no devolverán. Su incoherencia es total", afirmó Jorge Martínez.

"Es triste que se intente manchar el buen nombre del Ayuntamiento de Ribadedeva por un supuesto fallo burocrático de un empleado, cuando la única intención era cobrar un modesto salario por mi dedicación diaria al municipio, como cualquier otra persona en su puesto laboral", ha añadido el regidor.

Por último, Jorge Martínez ha destacado el "acoso" al que se está viendo sometido por la oposición. "He recibido cuatro querellas y todas fueron archivadas. La justicia me avaló, pero el daño público al que me veo sometido ya nunca será subsanado, sin olvidar las calumnias e injurias recibidas. En un acoso y derribo constante. Ojalá invirtieran todo ese tiempo en mejorar la vida de nuestros vecinos", ha lamentado.