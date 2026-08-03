El alcalde de Salas celebra la inversión de Digital Valley: "Ha gustado este municipio"

Calle principal de Salas - AYUNTAMIENTO DE SALAS

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), ha celebrado este lunes la inversión anunciada por Digital Valley para el municipio, una de las mayores inversiones para Asturias de los últimos tiempos. El regidor ha celebrado que haya "gustado" el municipio, así como su forma de trabajar.

Esta infraestructura, que comenzará a construirse a finales de 2027, se ubicará en el futuro polígono industrial de Nonaya, sobre una superficie de 154.584 metros cuadrados y prevé la creación de más de 1.300 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Hidalgo ha explicado que el Ayuntamiento, junto a la Agencia Sekuens y la Cámara de Comercio, ha estado "trabajando en una forma muy discreta, seria y tranquila" en la instalación de la empresa y en el desarrollo del polígono industrial.

El alcalde ha subrayado que la iniciativa incluye un parque científico y tecnológico en el futuro polígono industrial que resultará "importantísimo y vital" para el municipio.