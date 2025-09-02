El alcalde de Siero celebra que Valdesoto sea Pueblo Ejemplar: Sus vecinos dan "vida y color" al municipio

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha celebrado este martes que Valdesoto haya sido distinguido con el Premio al Pueblo Ejemplar 2025, subrayando que sus vecinos "son los protagonistas y los que hacen que Siero sea grande".

García ha explicado que el galardón representa un reconocimiento a la trayectoria de un pueblo que ha trabajado "con ilusión" no solo por recuperar y mantener tradiciones como los sidros, los comedios y las carrozas, sino también por "vivir" dichas tradiciones.

El alcalde ha querido rendir homenaje a quienes han sido fundamentales en este proceso, especialmente a los vecinos que "han luchado por Valdesoto" durante años. "Llevaban 21 ediciones presentándose ininterrumpidamente, año tras año, con la misma ilusión", ha señalado.

García ha explicado que el Ayuntamiento ya ha invertido en la mejora de la carretera S8, que estaba en malas condiciones. "Ahora los Reyes ya pueden llegar sin baches", ha bromeado.

El regidor municipal ha enfatizado que el objetivo es que este reconocimiento no sea un mero recuerdo, sino "un día inolvidable" que se pueda seguir celebrando. "Lo importante es que el día después siga siendo igual, que no sea solo una celebración puntual", ha concluido.