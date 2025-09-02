Valdesoto (Siero), Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Valdesoto, en Siero, ha sido galardonada este martes con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Los miembros del jurado comenzaron sus deliberaciones a las 09.00 horas en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo y la lectura pública oficial del acta tendrá lugar a las 14.00 horas en el Patio de los Gatos del citado hotel.

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias se ha convertido a lo largo de sus ediciones en una de las actividades de la Fundación de más amplia y mejor acogida dentro del Principado, al estar destinado a galardonar al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes.

Este galardón es entregado cada año por Sus Majestades los Reyes -acompañados desde 2019 por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía- durante la jornada posterior a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que se celebra en Oviedo en la segunda quincena de octubre.