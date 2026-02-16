El Alcalde de Siero, "de celebración" después de que el Principado haya dado luz verde al proyecto de Costco

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha dicho este lunes que el municipio que dirige está "de celebración" una vez que el Gobierno asturiano haya aprobado por fin la declaración de Proyecto de Interés Estratégico (PIER) para la superficie comercial prevista por la sociedad Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes.

"Hoy es un día muy feliz para el concejo de Siero, hemos conseguido la declaración PIER para el proyecto de Cotsco", ha señalado en unas declaraciones emitidas por Radio Asturias y recogidas por Europa Press.

Ha recordado que llevaban "muchos años" deseando que la tramitación del proyecto saliese adelante. De esta forma, Ángel García, ha querido dar las gracias al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, y a los dirigentes y excargos del Ejecutivo que han trabajado para que se terminase aprobando como PIER el proyecto de Costco.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE de Siero, ha comentado que están "más unidos que nunca" y ha expresado su lealtad a las siglas socialistas. De esta forma, ha dejado claro que nunca ha tenido intención alguna de montar ningún partido.

"Nunca he tenido intención de montar ningún partido ni está en mi cabeza. Tengo ya un partido en el que estoy y en el que quiero estar, y quiero seguir. No tengo ninguna intención de ningún tipo, ni estoy, ni muchísimo menos", ha señalado.