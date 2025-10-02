El alcalde de Siero destaca la labor de la Policía Nacional como clave en la seguridad y desarrollo del concejo

El alcalde de Siero, Ángel García, durante la celebración del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero. - AYUNTAMIENTO SIERO

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado este jueves la importante labor de la Policía Nacional en el municipio durante su trayectoria política. "He visto crecer tanto la policía como el municipio y en gran medida gracias a la valiosa labor que hacéis diariamente en nuestro Concejo, que hace que sea uno de los más seguros y maravillosos para vivir", ha manifestado.

García ha recordado los hitos más importantes de la Policía Nacional en Siero, como la apertura de las dependencias de Lugones en 2010, un proyecto que en su momento fue criticado pero que finalmente "ha sido todo un éxito". "Posteriormente en 2016 con la implantación del servicio de DNI, que todavía me preguntaba cómo iba, yo lo he renovado hace poco allí y es un servicio maravilloso", ha añadido.

El regidor ha puesto en valor el trabajo cotidiano de los agentes, subrayando que realizan "una labor diaria, muy dura a veces, silenciosa, pero muy valiosa y fundamental para todo lo que tenemos y todo lo que somos en Siero y en España en general".

Durante su intervención en el acto de celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, García ha querido resaltar especialmente su compromiso con la seguridad ciudadana. "En estos últimos 18 años, 19 que yo llevo en el Ayuntamiento, he sido testigo de su evolución", ha explicado.

Finalmente, el alcalde ha concluido su discurso reiterando su agradecimiento "un año más" a la labor policial, reconociendo su importancia para el desarrollo y bienestar del municipio.