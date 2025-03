El Alcalde de Siero garantiza que habrá fiesta de los Huevos Pintos

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha confirmado este martes que el consistorio está ya organizando la celebración de los Huevos Pintos "con relativamente normalidad", tras haber acordado con las artesanas la colocación de las jaimas y lo necesario para que puedan exponer y vender sus productos.

El regidor municipal ha destacado que las actividades festivas "se van a organizar desde el ayuntamiento sin mayores problemas", insistiendo en que "los vecinos de Pola no se merecen que no haya fiestas" por problemas con algunos organizadores que, a su juicio, no están cumpliendo con su función.

García ha subrayado que el objetivo principal es "organizar los festejos" y garantizar que la población pueda disfrutar de la tradicional celebración, criticando duramente a quienes "no están organizando los festejos" y generando dificultades innecesarias.

El alcalde ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento de "hacer todo lo que sea necesario para que se celebren las fiestas con total normalidad", asegurando que "la gente va a poder disfrutar de los Huevos Pintos como ha hecho toda la vida".