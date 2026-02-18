Ángel García 'Cepi' ofrece suelo municipal para atraer universidades privadas al concejo

SIERO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha ofrecido este miércoles suelo municipal en el concejo para facilitar la implantación de universidades privadas, a las que se ha mostrado dispuesto a recibir "con alfombra roja y con luces de colores".

García ha señalado que entiende que "las universidades privadas quieran venir a Asturias, viendo cómo funciona la universidad pública con este rector -Ignacio Villaverde-", y ha afirmado estar "muy contento" ante la posibilidad de que se instalen en la región, al considerar que "son una esperanza para quienes creemos que la educación es importante".

El regidor ha distinguido entre la dirección de la Universidad y el profesorado, al subrayar que no extiende sus críticas "a todo el colectivo universitario", ya que "la mayoría de los profesores son unos excelentes profesionales que quieren hacer su trabajo bien", pero ha insistido en que, "viendo a su rector y cómo actúa en estos casos", debe "esforzarse en ser optimista".