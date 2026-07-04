El alcalde de Valdés acusa a Queipo (PP) de "conspirar" y "torpedear" los intereses del concejo

Archivo - El alcalde de Valdés, Óscar Pérez - FACEBOOK DE ÓSCAR PÉREZ - Archivo

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez (PSOE), ha acusado al presidente del PP regional, Álvaro Queipo, de "conspirar" y "torpedear" los intereses del concejo en los últimos meses mediante un vídeo difundido a través de sus redes sociales. El regidor ha manifestado su "perplejidad" después de que el líder del PP asturiano criticase su actitud en el conflicto por la ubicación de la depuradora de Trevías.

Pérez ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento y ha subrayado que quienes le suspenden o aprueban son los propios vecinos de Valdés, quienes le han otorgado "mayorías sólidas" para gobernar tanto en las elecciones de 2019 como en las de 2023.

El alcalde socialista ha criticado que desde el entorno de Queipo se "ha maniobrado abiertamente" contra el abastecimiento de agua de Cadasa; un proyecto que, recalca, "llevaría este recurso a zonas como Santiago, Almuña y Luarca, con potencial para extenderse a Otur y Barcia", y que actualmente se encuentra a punto de finalizar su procedimiento de licitación. Asimismo, ha recriminado los ataques dirigidos hacia el aparcamiento del entorno de la imprenta, en Luarca.

"Nosotros damos soluciones a los problemas, ustedes solo ponen problemas a nuestras soluciones. Lo cierto es una cosa, nos encontraremos en las urnas en el mes de mayo, y no tenga ninguna duda, los valdesanos toman cuenta de todo lo que viene usted haciendo", concluye en el vídeo.