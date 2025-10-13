El alcalde de Villaviciosa destaca el impulso al Festival de la Manzana desde 2015 "tras años de abandono" del PP

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha valorado este lunes de forma "muy positiva" la edición 2025 del Festival de la Manzana, destacando el impulso dado desde el Ayuntamiento, "tras años de abandono", para recuperar "el prestigio y grandeza que tuvo en sus primeros años".

Según ha afirmado, se puede hablar de una edición "histórica", tanto por la participación ciudadana como por el récord de actividades organizadas, con más de medio centenar de propuestas.

El regidor ha subrayado que el actual equipo de gobierno apostó desde el primer momento por invertir y recuperar el prestigio del festival, que en sus orígenes fue un referente para Villaviciosa. "Nos lo encontramos abandonado, en mínimos, hasta el punto que durante el último gobierno del PP de Felgueres, no se molestaban ni en hacer un cartel, pusieron uno con una F todos esos años...", ha afirmado.

Vega ha subrayado que en esta edición "se ha saldado una deuda histórica" con los creadores y continuadores del festival, a quienes se ha rendido homenaje por su "gran idea y esfuerzo". Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento ha seguido su ejemplo apostando por la innovación sin perder la esencia y la tradición del evento.

Por último, el regidor ha agradecido la colaboración de todas las personas y entidades implicadas en el éxito de esta edición, y ha adelantado que el Ayuntamiento trabaja ya para lograr que el Festival de la Manzana sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, lo que supondría el primer reconocimiento de este tipo para Villaviciosa.