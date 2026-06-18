Los alcaldes mineros piden agilidad administrativa para recuperar la actividad en TYC Narcea

La alcaldesa de Ibias y presidenta de ACOM, Gemma Álvarez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Ibias y presidenta de la Asociación de las Comarcas Mineras (ACOM), Gemma Álvarez, ha pedido este jueves agilidad administrativa al Gobierno asturiano para recuperar la actividad en TYC Narcea y ha mostrado la preocupación de los alcaldes del suroccidente por el futuro de la actividad minera en la zona.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de participar en una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, la alcaldesa de Ibias ha recordado que hace un mes se produjo una marcha hasta Oviedo protagonizada por los trabajadores de Mina Miura, que reclamaban el cobro de sus nóminas aplazadas, y ahora hay un grupo de mineros de TYC Narcea acampados en el Paseo de los Álamos de Oviedo por un "tema puramente adminsitrativo".

Con este escenario sobre la mesa, la presidenta de Acom pedirá al Principado que "dejen de bloquear" la actividad de TYC Narcea, ya que es una de las "mayores empresas" de la comarca y de ella dependen 70 familias, con previsión de "duplicar" la plantilla.

A la entrada del Palacio de Presidencia se encontraba una representación de los trabajadores de TYC Narcea. Su representante, Carlos Menéndez, ha explicado que los mineros esperan de esta reunión que se aclare por qué sigue parado el proyecto de explotación. Seguirán acampados en Oviedo, ha explicado, hasta que el ITJ indique a la empresa si debe o no devolver ayudas y hasta que el Principado saque a información pública el proyecto de explotación de la compañía.

EJECUCIÓN DE FONDOS DE TRANSICIÓN

La alcaldesa de Ibias ha explicado que en la reunión se abordará además la ejecución de los fondos de Transición Justa. Álvarez ha asegurado que los alcaldes asturianos están "bastante preocupados" por ver a dónde se están destinando todos los fondos de transición, porque el Ejecutivo "vende" que Barbón fue alcalde asturiano" e "hijo de minero" pero después estos fondos se destinan a "zonas de costa, Taramundi o ni se ejecutan".

Los alcaldes de las comarcas mineras, ha agregado, exigen el compromiso y la justicia que Barbón pedía cuando era alcalde, y que los fondos de Transición Justa se destinen realmente a las zonas mineras.

La presidenta de Acom se ha referido también a la publicación del Boletín Oficial del Estado, que recoge la ampliación del plazo para que los municipios en zonas de transición justa puedan ejecutar sus proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales subvencionados en el marco del PRTR. Los proyectos debían ejecutarse antes del próximo 30 de junio, pero la modificación publicada hoy amplía dos años este plazo, hasta el 30 de junio de 2028.

Álvarez ha explicado que esta fue una lucha que desde Acom sabían "hace unos meses" que habían conseguido. "Tardaron un poco en publicarlo, pero estamos muy contentos y tranquilos", ha dicho, asegurando que esta ampliación da a los ayuntamientos más plazo para ejecutar los proyectos y así no tener que devolver ayudas.