Los mineros de Tyc Narcea, decididos a acampar en Oviedo en señal de protesta

Archivo - El director facultativo de TYC Narcea explica a los trabajadores el contenido de la reunión con el Principado, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los mineros de Tyc Narcea, en Vega de Rengos (Cangas del Narcea), han anunciado este viernes su intención de protagonizar un acampada de protesta por su situación a partir de este lunes 15 de junio en Oviedo, concretamente en el Paseo de Los Álamos.

Han tomado esa decisión, según explican en una comunicación recogida por Europa Press, tras las "continuas mentiras" tanto en los plazos como en los procedimientos que les estarían dando desde el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y el Gobierno asturiano.

"No nos queda otra salida que a partir de éste lunes dia 15 iniciar una asamblea permanente en Oviedo", han señalado los trabajadores. La explotación sigue paralizada desde que en noviembre de 2025 murieron dos mineros.

Los trabajadores explican que hace un mes se les dijo que en unos diez días desde minas se sacaría a luz pública el Proyecto de Explotación de Tyc Narcea, para que en el plazo que marca la ley se puedan presentar alegaciones. El proyecto tiene que pasar por diferentes estamentos para ser aprobado, y el primer requisito es que salga a información pública.

No entienden la "parálisis" por parte del Principado en empezar a tramitarlo para que cuando el ITJ resuelva el expediente relacionado con la devolución o no de las ayudas cobradas por Carbonar S.A. esté listo, y los 56 trabajadores que el día 18 van a ser despedidos en un expediente de regulación de empleo, puedan volver a su trabajo.

Desde Minas se nos concedieron las labores de mantenimiento en la rampla, pero seguimos con el proyecto de investigación complementario (PIC) paralizado; esto ha llevado que la empresa tome la decisión de realizar un ERE de extinción y que el futuro de la empresa y de los trabajadores esté en el aire", han señalado.

"Tenemos claro que hay muchos intereses políticos en estas decisiones de ir alargando todo lo que se pueda cada comunicación, cada expediente relacionado con nuestra mina, pero seguiremos", garantizan los mineros.