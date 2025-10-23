La alcaldesa de Ibias critica el rechazo a la reforma de la Ley de Farmacias y alerta del riesgo de cierre de botiquines

Archivo - La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, y el presidente del PP, Álvaro Queipo. - PP - Archivo

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibias ha expresado su "profunda preocupación e indignación" ante lo que califica como "nuevo bloqueo" de la reforma de la Ley de Farmacias del Principado de Asturias, una modificación normativa que, según el Consistorio, habría permitido garantizar la continuidad de los botiquines rurales, como el de Luiña, mediante su atención por técnicos cualificados bajo supervisión telemática de un farmacéutico.

Las críticas del Ayuntamiento llegan después de que la Junta General del Principado rechazase este miércoles una proposición de ley el PP, orientada a garantizar la viabilidad de los botiquines de farmacia. Desde el Ayuntamiento, a través de una nota de prensa, recuerdan que la medida llevaba años reclamándose "como un acto de justicia y de adaptación a la realidad" de los concejos rurales, que sufren la falta de profesionales.

En este sentido, la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, advierte de que Asturias atraviesa una situación crítica en materia de atención farmacéutica, con escasez de farmacéuticos incluso para cubrir bajas o vacaciones, mientras la legislación vigente impone sanciones de entre 30.000 y 60.000 euros diarios en caso de no contar con presencia física del farmacéutico. "Un despropósito que condena a la desaparición de los botiquines rurales", destaca.

Lamenta que, pese al consenso inicial, Vox cambiara finalmente su voto absteniéndose y "plegándose a las presiones del Colegio Oficial de Farmacéuticos", al que acusa de haber presionado a representantes políticos. A juicio de la regidora, esta decisión "demuestra el alejamiento del mundo rural y la connivencia con intereses urbanos y elitistas".

El Ayuntamiento critica también la falta de implicación del PSOE --que votó en contra de la iniciativa en el Parlamento asturiano-- que "ha preferido mantener el statu quo" en lugar de liderar una reforma que "garantizase la igualdad de acceso a los medicamentos".

En este contexto, tacha de "especialmente decepcionante" el silencio de Silvia Méndez, exalcaldesa de Ibias y actual asesora socialista, ante el riesgo de cierre del botiquín de Luiña.

En palabras de la alcaldesa, "no pedimos privilegios, pedimos igualdad. Si se permite la atención médica por teléfono o que un algoritmo valore un diagnóstico, no tiene sentido negar la supervisión telemática de un farmacéutico para garantizar el acceso seguro a los medicamentos en el medio rural".

Álvarez hace un llamamiento a los vecinos para que defiendan sus derechos, instándoles a exigir ser atendidos por un farmacéutico cada vez que acudan a una farmacia, especialmente en las guardias urbanas, y a denunciar cualquier irregularidad. "Solo visibilizando la doble vara de medir entre el campo y la ciudad se podrá revertir esta injusticia", subraya.