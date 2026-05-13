Alcaldesas reivindican el liderazgo femenino y la cultura en un encuentro en A Coruña

Alcaldesas - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

Mariví Monteserín defiende el papel de las mujeres para transformar las ciudades

A CORUÑA/OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Municipal de María Pita ha acogido este miércoles la recepción oficial a las participantes en el III Encuentro de Alcaldesas 'Cultura feminista, feminismo en la cultura. Las alcaldesas hablan', una cita que reúne en la ciudad herculina a regidoras de Galicia y de otras ciudades del Estado.

La alcaldesa coruñesa, Inés Rey. ha sido la encargada de dar la bienvenida institucional a las asistentes en un acto celebrado en el salón de sesiones del Palacio Municipal, en el que ha puesto en valor el municipalismo como herramienta de cooperación y transformación social.

Durante su intervención, Rey ha destacado que las ciudades "avanzan más y mejor cuando compartimos experiencias, cuando tejemos redes y cuando construimos alianzas desde el municipalismo".

También ha agradecido la presencia de las alcaldesas participantes en un encuentro que ha definido como "un espacio necesario para seguir fortaleciendo el liderazgo femenino".

En el marco de esta tercera edición, Inés Rey ha apelado a la cultura como "un elemento central de las políticas públicas", al tiempo que ha destacado la necesidad de incorporar una mirada feminista también en el ámbito cultural.

"La cultura transforma barrios, revitaliza ciudades y mejora la vida de la gente", ha señalado para incidir en la responsabilidad de las instituciones para recuperar y visibilziar el papel de las mujeres creadoras a lo largo de la historia.

Entre las asistentes al acto, han estado la alcaldesa de Betanzos y vicepresidenta de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), María Barral; la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés Prieto; la de Castro Urdiales, Susana Gerrán o la de Avilés, Mariví Monteserín, junto a regidoras de diveras localidades gallegas.

En su intervención en la mesa 'Mujeres protagonistas en la construcción de la cultura y la memoria', Monteserín defendió que "Las mujeres tenemos un papel importante para transformar nuestras ciudades y todo aquello que no está funcionando en términos de igualdad. Y la voluntad política y las leyes son nuestro instrumento para hacerlo".

En la inauguración, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha subrayado que un acto así "construye puents entre la diferentes ciudades y villas presentes mediante sus alcaldesas". También ha añadido que "refuerza la vanguardia de las mujeres en la política gallega y española". Por otra parte, ha destacado que esa colaboración institucional, municipalista y feminista "representa los valores por los que apuesta decididamente el Gobierno de Pedro Sánchez".

A su vez, la regidora herculina has egurado que la cultura "no solo refleja la sociedad ne la que vivimos, también tiene capacidad de transformarla" y ha reivindicado la necesidad de seguir impulsando políticas culturales con perspectiva de género desde el ámbito local.