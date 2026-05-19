Alejandro Calvo (Asturias) ratifica colaboración con Gijón para la mejora de la conectividad de la carretera Carbonera

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. (Archivo) - PRINCIPADO

GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha ratificado este martes, en Comisión, la disponibilidad de su Consejería a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Gijón en la mejora de la accesibilidad de la AS-376, más conocida como carretera Carbonera.

Calvo, en respuesta al portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Adrián Pumares, ha asegurado que el Principado comparte con el Consistorio gijonés la preocupación por la movilidad de Gijón y, especialmente, las necesidades derivadas del importante crecimiento residencial urbano que se ha producido en zonas como Nuevo Roces en los últimos años.

De hecho, ha apuntado que el propio Plan de Movilidad de Gijón identificaba este ámbito como una de las áreas donde debían impulsarse actuaciones relevantes para mejorar la conectividad, la capacidad viaria y también la integración urbana

En esta misma línea, ha trasladado al Ayuntamiento su plena disposición a colaborar para abordar de manera conjunta una planificación integral de las mejoras necesarias en esta zona.

A mayores, ha señalado que no sería solo analizar posibles actuaciones sobre la carretera Carbonera en términos de capacidad viaria, sino también de avanzar en su transformación como un corredor "más amable y mejor integrado" urbanamente, incorporando mejoras peatonales, ciclistas y de seguridad vial.

No solo eso, sino que también ha considerado que, desde el punto de vista de la movilidad del barrio de Nuevos Roces, deberá abordarse de manera más amplia, estudiando cuestiones estratégicas como la mejora de la conexión con la autovía del Cantábrico, la conexión con las dos a través del polígono de Roces, así como el desarrollo y ordenación de las glorietas de Roces, que ya está en marcha, o alternativas que permitan reducir la congestión en puntos especialmente sensibles como el entorno de la glorieta del Llano.

Junto a todo ello, el consejero ha apostado por analizar cómo minimizar las afecciones que determinadas infraestructuras generan sobre la calidad de vida de los vecinos, además de la integración urbana, la permeabilidad peatonal y las condiciones ambientales del entorno.

Por todo ello, ha respondido a Pumares que están abiertos a estudiar, no un desdoblamiento, sino un análisis completo de qué es lo que se está sucediendo y cuáles son las necesidades de los vecinos y de la movilidad en esa zona de Gijón.

El portavoz de Foro, por su lado, ha recordado al consejero que hace ya prácticamente seis años que se redactó un proyecto de duplicación de la calzada de la AS-376, "y hoy seguimos esperando por ello", ha llamado la atención.

Al tiempo, ha recalcado que el Ayuntamiento de Gijón abordó unas obras, pese a que es de titularidad autonómica, previa autorización por el Principado, "con el afán precisamente de resolver y facilitar la vida a la ciudadanía, aunque no fuese de su competencia", ha recalcado.

Sobre el proyecto de duplicidad de la calzada del citado vial, cuenta con presupuesto firmado y toda la documentación necesaria, sin que se sepa por qué no se ha licitado. "El proyecto duerme en un cajón mientras los vecinos siguen poniendo en riesgo su seguridad cada día", ha alertado Pumares.

Este ha explicado que se trata de un tramo urbano que tiene una intensidad media diaria de casi 5.300 vehículos, que tiene aceras "deterioradas", e incluso "inexistentes" en algunos tramos. A esto ha sumado que tiene paradas de autobús urbano donde la acera en el margen izquierdo, según recoge la memoria técnica, es "inexistente" y otros problemas que dificultan el paso de vehículos, como radios de giro reducidos.

"No se ha hecho absolutamente nada por parte del Gobierno del Principado de Asturias", ha recriminado el portavoz de Foro Asturias, quien ha reclamado para los vecinos una conexión peatonal "mínimamente digna" entre Roces y Nuevo Roces.

Calvo, en respuesta a Pumares, le ha remarcado al diputado que sabe que este proyecto tenía una dificultad evidente, que es la expropiación de decenas de viviendas a partir del viaducto que supera la autopista.

"Creo que eso lo conocemos todos, parece que no es un tema menor", le ha indicado, a lo que le ha preguntado si es que al Ayuntamiento le parece bien que ese aumento de capacidad viaria se haga a costa de expropiar viviendas. "Abramos ese debate", le ha insistido Calvo, quien ha apuntado que no es una cuestión de solo la carretera Carbonera.

Al margen de ello, ha opinado que ese proyecto "francamente era mejorable", tal como trasladan al Principado los propios vecinos y la asociación de vecinos, con referencia a que no quieren solo aumentar la capacidad viaria, sino también una conexión "efectiva" peatonal.

Unido a ello, ha considerado que los retos de movilidad que tiene Nuevo Roces no son únicamente vinculados a la entrada por la carretera Carbonera, sino que son, sobre todo, de acceso a las dos autopistas.

"Ahí tenemos, también, deberes todos", ha asegurado. Sobre esto último, ha hecho alusión al Plan Municipal de Movilidad y a una rotonda previa a la rotonda del Llano.

Con respecto a la movilidad de Gijón, Calvo ha puesto énfasis en dos cuestiones. La primera tiene que ver con que, desde julio del año pasado, el Gobierno de Asturias ha puesto 4,8 millones de euros en bonificaciones al transporte público en la ciudad, porque el Ayuntamiento de Gijón "no ha ejercido e incumple la ley de Cambio Climático", ha afirmado.

En segundo lugar, ha indicado que hace dos semanas que han recepcionado el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, con 500 plazas, a lo que ha remarcado que los vecinos están esperando a que el Ayuntamiento se haga cargo de su gestión.