Alejandro Page, nuevo director general de Santa Bárbara Sistemas

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

GDELS-Santa Bárbara Sistemas (SBS), la filial española de la estadounidense General Dynamics, ha nombrado a Alejandro Page como nuevo vicepresidente de General Dynamics European Land Systems y director general de Santa Bárbara Sistemas(GDELS). Page toma el relevo de Juan Antonio Escriña, que deja sus funciones ejecutivas después de 43 años para convertirse en consejero especial del presidente europeo de GDELS, Antonio Bueno.

Page, que es ingeniero industrial, forma parte de la compañía desde hace más de 15 años y al igual que Juan Escriña, ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de la empresa. La incorporación de Page en 2010 como ingeniero de desarrollo marcó el inicio de una sólida carrera en la organización, en la que ha ocupado posiciones de relevancia.

Entre otros cargos, ha sido jefe de ingeniería de SBS, responsable de operaciones tanto en la fábrica de Trubia como la de Sevilla, y director de programas a nivel nacional. Su última posición ha sido la de vicepresidente de Programas en el grupo europeo al que pertenece GDELS-SBS, con responsabilidad sobre todas las empresas del grupo. Además, durante el último año, ha compaginado esa posición con la de responsable de operaciones de SBS, como parte del plan de sucesión que culmina ahora.

Su experiencia internacional en GDELS-MOWAG (Suiza), su visión estratégica y su conocimiento de primera mano de los principales programas de la compañía han sido determinantes para su designación, según informan desde la compañía. El nuevo director general, que compatibilizará su cargo con el de vicepresidente europeo de GDELS, ha sido uno de los directivos clave en el proceso de internacionalización de SBS y ha participado activamente en los principales programas de la compañía, como el Ajax para el Ejército británico y el Hunter para el Ejército de Letonia.

Desde su nuevo cargo, Page será responsable de la implantación y desarrollo del Plan Industrial y Tecnológico 2025-2030 de GDELS en España, que contempla, entre otros objetivos, la ampliación de la cadena de suministro de la compañía, de las plantillas de los centros de producción de Trubia (Asturias), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Córdoba y un importante incremento de la producción que alcance en torno a 500 vehículos anuales.

GDELS destaca de Juan Escriña la dedicación, profesionalidad y compromiso que han caracterizado su gestión, y ha destacado especialmente su contribución al posicionamiento tecnológico e industrial de la empresa durante todos estos años, que ha permitido que, hoy en día, la compañía pueda ofrecer capacidades inmediatas en el sector de la Defensa de España.

Escriña se incorporó a la compañía en 1982 como titulado en prácticas y ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional en GDELS-Santa Bárbara Sistemas, a la que ha dedicado más de 43 años de servicio. A lo largo de este tiempo ha ocupado diferentes puestos y responsabilidades en múltiples funciones, destacando I+D, Ingeniería, Programas, Calidad, así como su conocimiento y paso por las distintas plantas de la compañía.

Como muestra de la sólida continuidad del proyecto, Escriña continuará vinculado a la dirección de GDELS como consejero especial del presidente europeo de GDELS, el español Antonio Bueno, aportando su vasto conocimiento de la industria de defensa española. * Con este relevo, GDELS-SBS consolida su compromiso con la excelencia, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de su papel como actor clave en la industria española y europea de seguridad y defensa.