Alerta por nevadas en Asturias: El Principado despliega medios ante la borrasca Francis

Plan Invernal. - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias despliega todos los medios previstos en el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 ante la llegada de la borrasca Francis, con el objetivo de garantizar la seguridad en la red de carreteras del Principado y minimizar las posibles incidencias derivadas de este episodio de meteorología adversa.

El dispositivo, en marcha desde el 1 de noviembre, se refuerza tras la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de un aviso amarillo por nevadas que afecta al suroccidente, la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa.

En coordinación con el 112 Asturias, el Principado ha activado los protocolos preventivos y ha alertado a todos los servicios implicados para anticipar incidencias, asegurar una respuesta rápida y coordinada y reducir las afecciones al tráfico.

El Plan de Vialidad Invernal, coordinado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, tiene como finalidad preservar la seguridad vial y minimizar el impacto en la circulación durante episodios de nevadas, heladas u otras condiciones adversas.

El dispositivo lo integran 115 profesionales -entre técnicos, celadores, conductores y operarios- que trabajan de forma coordinada con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil.

En cuanto a medios materiales, el plan dispone de una flota de 35 quitanieves, 8 fresadoras y otros equipos especializados, además de 15 silos de sal con una capacidad total de 1.130 toneladas distribuidos estratégicamente.

Permanecen operativos los sistemas digitales de información y control instalados en los puertos de montaña con riesgo de aludes -Tarna, San Isidro, Ventana, Somiedo y el acceso a Sotres-, que permiten informar en tiempo real a los conductores y optimizan la gestión del tráfico en situaciones adversas. Estos sistemas incorporan señalización variable, sensores de temperatura, radares de detección de vehículos y cámaras, facilitando el seguimiento continuo del estado de las vías y la toma de decisiones operativas conforme evolucione el episodio.

El plan establece cuatro niveles de actuación, desde peligro bajo hasta muy alto, en función de la intensidad del riesgo. En escenarios de peligro alto y muy alto, se comunicará la situación al 112 Asturias y se propondrá el cierre de las vías afectadas a la Central Operativa de Tráfico (COTA), que adoptará la decisión final.