Allande acoge los días 21 y 22 de noviembre el V Encuentro de Turismo de Estrellas. - AYUNTAMIENTO DE ALLANDE

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejo asturiano de Allande acogerá los días 21 y 22 de noviembre la quinta edición del Encuentro de Turismo de Estrellas, una cita gratuita que incluirá talleres, charlas, exposiciones, observaciones con telescopios y el estreno del nuevo planetario adquirido por el Ayuntamiento.

Según la información facilitada por la organización, el programa de esta edición se articula sobre dos pilares: la etnoastronomía y los telescopios robóticos.

A través de ponencias y actividades de divulgación científica, los asistentes analizarán la relación histórica entre el firmamento y el ser humano, así como el papel de la astronomía en el desarrollo rural y como reclamo turístico.

Entre las propuestas destacan la presentación del fotolibro y la exposición 'Miradas al cielo', un proyecto que recopila los conocimientos y tradiciones populares sobre el firmamento mediante los testimonios de 21 personas mayores del municipio. La programación contempla además charlas sobre desarrollo rural, patrimonio y arqueoastronomía, un taller de divulgación científica impartido por la Agencia Espacial Europea (ESA) y una observación de la Luna y Saturno con los nuevos telescopios de Allande Stars.

Asimismo, el domingo se inaugurará el Zreiceda Remote Observatory (ZRO), un nuevo observatorio remoto destinado al desarrollo de actividades científicas desde el concejo. Las jornadas concluirán con la inauguración del planetario que ha comprado el Consistorio allandés para impulsar la divulgación astronómica.

La iniciativa, que busca consolidar a Allande -reconocido como Destino Turístico Starlight desde 2021- como referente del astroturismo en Asturias y proteger el patrimonio natural y cultural de las zonas rurales, está financiada por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias y por Turismo Asturias. Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Allande, la Fundación Caja Rural de Asturias y la Universidad de Oviedo.

Las inscripciones para participar en el encuentro son gratuitas y ya se encuentran disponibles en la página web de Allande Stars ('https://allandestars.com/eventos/v-encuentro-turismo-de-estr...').