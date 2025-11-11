Alsa promueve el Proyecto de innovación 'Camin' para mejorar la seguridad vial

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación de Alsa pone en marcha el Proyecto Conducción y Atención a la Movilidad con Intervención Neuropsicológica (Camin) para estudiar la relación entre factores neuropsicológicos y la conducción. El proyecto tiene como objetivo dar una respuesta activa frente al envejecimiento o ciertas enfermedades, fomentando una cultura basada en la prevención.

Según ha indicado la compañía en nota de prensa, la seguridad en las carreteras "no depende únicamente de la pericia técnica al volante", sino también de las capacidades cognitivas que sostienen la atención, la memoria, la planificación o la velocidad de reacción.

La investigación científica, prosigue Alsa, ha demostrado que el entrenamiento cognitivo gamificado puede potenciar estas habilidades en población general y en conductores no profesionales, contribuyendo a una conducción más segura y eficiente.

Alsa cuenta con 19.740 empleados, de ellos 13.887 conductores, y necesitará 4.000 más para atender las necesidades de reemplazo y de nuevos servicios de movilidad en los próximos años.

El objetivo de este proyecto es analizar en profundidad los factores neuropsicológicos asociados a la conducción y crear protocolos de evaluación y entrenamiento que permitan optimizar tanto el estado cognitivo de los conductores como sus habilidades prácticas al volante, reduciendo así la siniestralidad y reforzando la seguridad y salud vial.