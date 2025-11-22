Una alumna del Colegio San Rafael de Villaviciosa, finalista de un concurso de Aqualia entre más de 9.100 participantes

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una alumna del Colegio San Rafael de Villaviciosa ha resultado finalista del Concurso Digital de Dibujo Infantil de Aqualia, desarrollado bajo el lema "Misión Sostenible: acción salvar el planeta" y que reunió a más de 9.100 participantes de toda España.

Ángela Rivero del Valle resultó finalista del concurso dirigido al alumnado de 3º y 4º de Primaria de los municipios en los que Aqualia presta servicio. Según ha informado el Ayuntamiento de Villaviciosa, la edición de este año ha girado en torno a una aventura educativa protagonizada por los "Guardianes Sostenibles", con el objetivo de concienciar sobre el cuidado del agua, la biodiversidad y el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Más de 9.100 estudiantes participaron en esta 23ª edición, que ha proporcionado 5.300 horas de formación digital en sostenibilidad. Desde su creación en 2002, el certamen ha sensibilizado a más de 300.000 jóvenes sobre la importancia de la gestión eficiente del agua, su tratamiento y su uso responsable, consolidándose como una de las principales iniciativas educativas impulsadas por la compañía para divulgar el ciclo integral del agua.