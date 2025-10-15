El alumnado del IES La Ería entrevistará a la ministra Pilar Alegría en el Congreso Nacional de Radio Escolar

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, atiende a los medios de comunicación durante una visita a la Fundación Tervalis en Teruel, a 2 de octubre de 2025, en Teruel, Aragón (España). El motivo de - Javier Escriche - Europa Press

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asturias acoge por primera vez el Congreso Nacional de Radio Escolar, que se celebrará este jueves y el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El evento contará con 400 participantes de toda España y con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y de la consejera de Educación, Eva Ledo. Ambas protagonizarán, a las 10.00 horas, la actividad inaugural con una entrevista radiofónica a cargo del alumnado de la emisora escolar Radio PerifERIA, del Instituto de Secundaria La Ería, de Oviedo.

El congreso está organizado por el ministerio, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), y por el Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Educación, según ha indicado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Ambas administraciones firmaron un convenio de colaboración por el que el Principado ha aportado algo más de 10.000 euros y se ha encargado de gestionar los espacios y todos los aspectos técnicos del evento. También contribuye con ocho asesores de los Centros del Profesorado y Recursos (CPR).

Este congreso pretende "fomentar el intercambio de ideas, proyectos y experiencias entre docentes y expertos en radios escolares en un ambiente de colaboración". También aspira a "estimular a otras administraciones y a los centros de enseñanza para que incluyan la radio dentro de sus proyectos pedagógicos y descubran sus enormes posibilidades para fomentar el aprendizaje, la creatividad, la inclusión o la participación del alumnado".

CHARLAS Y MESAS REDONDAS

El evento incluye charlas y mesas redondas en las que una veintena de expertos en comunicación y educación abordarán el impacto de la radio como medio educativo y su capacidad para desarrollar competencias transversales, además de promover las habilidades comunicativas y el trabajo en equipo.

Asimismo, docentes de diferentes centros educativos compartirán proyectos exitosos de radio escolar y expondrán la forma de integrarla en el currículo y sus beneficios para el aprendizaje. En representación de Asturias participará el Colegio Rural Agrupado (CRA) Cabu Peñes.

La clausura del congreso será el viernes, a las 12.50 horas, y correrá a cargo de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del ministerio, Mónica Domínguez.