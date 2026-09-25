Alvaro Queipo y Juanma Moreno entregan en Llanes el premio 'Tomás Antuña'

Juanma Moreno y Álvaro Queipo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, el de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, y la presidenta del PP de Llanes, Aurora Aguilar, han entregado este viernes en la capital llanisca el segundo premio 'Tomás Antuña' a la Asociación El Patiu, de Posada de Llanes, que desde hace 27 años da respuesta a la falta de alternativas socioeducativas para niños y jóvenes del medio rural, atiende a personas en riesgo de exclusión, sin hogar y a quienes necesitan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral.

El segundo premio 'Tomás Antuña', galardón instituido en memoria del fallecido presidente del PP de Llanes y teniente de alcalde del concejo, se entregó en el transcurso de una cena a la que asistieron unas 200 personas.

Durante su intervención, Álvaro Queipo destacó que la presencia de Juanma Moreno "tiene un significado especial en estos momentos en que Asturias empieza mirar con esperanza hacia el futuro, porque Andalucía demostró que, después de décadas de gobiernos del mismo signo, era posible abrir una nueva etapa, construir un futuro de esperanza para su tierra, que ninguna comunidad está condenada a seguir haciendo siempre lo mismo, ninguna mala trayectoria es irreversible y el futuro puede ser prometedor si se hacen bien las cosas".

"Asturias no es Andalucía, hoy ejemplo de crecimiento y dinamismo, pero sí hay una serie de ideas que trascienden cualquier territorio y que se adaptan a la perfección a la realidad asturiana", indicó.

Álvaro Queipo señaló que Asturias es la comunidad autónoma que menos ha crecido en todo el periodo democrático, "y no es por casualidad, es por la suma de años y años de políticas erradas cuyo objetivo no era construir una mejor Asturias, sino hacer lo mínimo indispensable para asegurarse cuatro años más, y en estas dos últimas legislaturas hemos sido testigos y hemos sufrido la peor versión de ese mal hacer político".

"El resultado es conocido por todos: durante muchos años demasiados asturianos han tenido que irse fuera a buscar lo que no podían encontrar aquí, y no es porque Asturias carezca de capacidades, porque tenemos todos los ingredientes para ser una comunidad autónoma puntera: experiencia industrial, talento, un entorno natural privilegiado y una cultura, un patrimonio y una historia que nos hacen únicos", subrayó.

El líder del PP asturiano señaló, en este sentido, que "el problema no es lo que Asturias tiene, sino lo poco que los sucesivos gobiernos del mismo signo han sido capaces de hacer con ello durante demasiado tiempo".

Queipo resumió los tres grandes objetivos que el PP quiere para Asturias: "Más oportunidades para que los asturianos puedan construir aquí su proyecto de vida, para que irse sea una elección y no una obligación y para que quien se fue tenga la oportunidad de volver; mejor gestión para que los servicios públicos funcionen mejor y para que la Administración sea una ayuda y no un problema para los asturianos, y más asturianía para defender y promocionar lo que somos y para defender a Asturias siempre y por encima de todo", expresó.

El presidente anunció también que en las próximas semanas el PP presentará una ley de autónomos, "porque Asturias necesita emprendimiento y empleo y eso se logra con menos costes, menos papeleo y más seguridad para el que se arriesga, no con más trabas, más impuestos y más burocracia".

Juanma Moreno, tras ensalzar la figura y los valores de Tomás Antuña, destacó que "Asturias necesita y merece un cambio y Álvaro Queipo es la respuesta : conoce y quiere a su comunidad y tiene arraigo a la tierra, moderado, sensato y realista, que quiere hacer de Asturias un lugar mejor para vivir y para trabajar, con menos impuestos y burocracia, más apoyos a los autónomos, más atractivos para la inversión, mejores servicios y más apoyo al campo y al resto de sectores productivos que crean empleo".

"Álvaro Queipo sueña un cambio en Asturias como el que hemos hecho en Andalucía; nos decían que era imposible, pero hemos demostrado que es posible, y sé de lo que hablo porque vengo de una tierra que ha recobrado la ilusión y el entusiasmo", expresó el presidente andaluz.

Por su parte, Aurora Aguilar agradeció la presencia de Juanma Moreno y señaló que Álvaro Queipo tiene en el PP de Llanes "lealtad, disposición y voluntad de trabajar juntos en el camino que te llevará a la presidencia del Principado".