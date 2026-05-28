'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' llega al Palacio Valdés de Avilés con Ana Torrent y María Luisa San José

Las amargas lágrimas de Petra Von Kant. - TEATRO PALACIO VALDÉS

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes llega al Palacio Valdés, con muy notable éxito de público y crítica por todas las grandes ciudades por las que ha pasado, 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', una obra de Rainer Werner Fassbinder, versionada y dirigida por Rakel Camacho y que cuenta en su elenco con actrices muy conocidas del cine español como Ana Torrent y María Luisa San José.

En el Teatro Palacio Valdés están programadas dos funciones para este viernes 29 y el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas, dentro de la programación de escenAvilés.

El alemán Rainer Werner Fassbinder (1946-1982), autor del texto y al que la inmensa mayoría del público conoce en su faceta de director cinematográfico también fue un destacado dramaturgo y, de hecho, el origen de 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' fue un texto teatral estrenado el año anterior del estreno cinematográfico

Petra von Kant, una exitosa diseñadora que acaba de separarse de su segundo marido, vive con su secretaria Marlene, ayudante y casi esclava. Cuando una de sus mejores amigas le presenta a Karin, una joven oportunista de orígenes humildes, Petra se enamora perdidamente de ella y promete convertirla en una modelo internacional.

Las dos mujeres comienzan entonces una tormentosa relación. 'Las amargas lágrimas de Petra von Kan', la obra de teatro, que al año siguiente se convertiría en película, fue elogiada por la crítica internacional por su estilizado retrato del des-amor romántico en un universo puramente femenino.

El dramaturgo alemán, que revitalizó la herencia brechtiana con el melodrama norteamericano, despliega toda la artillería para hablarnos de la soledad y la dominación en esta historia de amor sáfico que crece en las elipsis y los silencios. Rakel Camacho versiona y dirige, con un pulso renovador cargado de imágenes, este clásico del repertorio europeo sobre las relaciones de poder, la obsesión enfermiza y la necesidad tóxica de vernos aceptados en los ojos de los demás.