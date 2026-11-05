Amazon reitera su "firme apuesta" por el Principado

Jornada 'Sellers in Your Community' en Amazon Asturias. - AMAZON

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amazon ha invertido cerca de 1.000 millones de euros en Asturias y su actividad ha aportado más de 800 millones de euros al PIB regional, según estimaciones de la consultora económica independiente Keystone Strategy.

Así lo ha destacado este jueves la compañía en su centro logístico de Siero durante la primera jornada 'Sellers in Your Community' en Asturias, un encuentro que ha reunido a pymes del Norte de España, tanto vendedores actuales como empresas que exploran la venta online, y a representantes institucionales para compartir experiencias. Un acto que ha servido para reiterar la firme apuesta por Asturias desde la apertura de su estación logística de Siero en 2019.

La consultora estima que durante 2025, la actividad de Amazon en la región apoyó más de 1.900 empleos indirectos en sectores como la logística, la construcción y servicios profesionales, y más de 450 empleos inducidos en el conjunto de la economía de la región.

El director del centro logístico de Amazon en Siero, Omar Rozada, ha incidido en que su compromiso con Asturias se refleja en las inversiones, el empleo de calidad y una red logística cada vez más cercana.

La jornada de Siero ha incluido una sesión formativa para empresas de la Cámara de Comercio de Oviedo interesadas en empezar a vender online, y talleres con el equipo de Amazon Marketplace.

En el acto ha participado el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', que durante su intervención destacó las oportunidades que ofrece el comercio electrónico para las pequeñas y medianas empresas asturianas, así como el impacto positivo de la implantación de Amazon en el municipio, tanto en términos de empleo como de actividad económica.

"Amazon es una oportunidad para que autónomos, pymes y pequeñas empresas tengan una plataforma a través de la cual poder llegar a más clientes y que por sí solos no podrían hacer", ha indicado el alcalde que también puso en valor los entre 1.200 y 1.300 puestos de trabajo de la plataforma logística de Bobes.