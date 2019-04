El PSOE lograría 3 diputados en Asturias, el PP 2, Ciudadanos y UP, uno, y Vox no tendría escaño

Publicado 09/04/2019 14:03:34 CET

El 44,3% de los asturianos no tiene aún decidido su voto, según el CIS

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ganaría las elecciones generales en Asturias con tres diputados, el PP obtendría dos, y Unidas Podemos y Ciudadanos lograrían un diputado. El partido de Santiago Abascal, Vox, se quedaría sin representación en el Congreso de los Diputados por Asturias.

Por su parte, el 44,3% de los asturianos afirma que no tiene decidido aún su voto de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril, mientras que el 55,1% que sí lo tiene decidido, el 0,6% no sabe o no contesta. El 74,3% de los asturianos asegura que irá a las urnas con toda seguridad frente al 7% que no irá. El 11,1 probablemente sí, el 3,8 probablemente no y el 3,5% aún no lo tiene decidido.

Estos datos se desprenden de la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales que da la victoria al PSOE con un 30,2% y entre 123 y 138 escaños, seguido del PP con el 17,2% y entre 66 y 76 escaños.

Según la encuesta, la candidatura de Pedro Sánchez podría alcanzar la mayoría absoluta con Unidas Podemos, que saca un 12,3% y entre 28 y 34 escaños, y su confluencia catalana, En Comú, a la que se otorga un 0,6% y entre 5 y 7 escaños.

El estudio, basado en 16.800 entrevistas y elaborado entre los días del 1 al 18 de marzo, otorga a Ciudadanos un 13,6% y entre 42 y 51 escaños, y detrás aparece Vox con un 11,9% y entre 29 y 37 escaños.

Sube también con fuerza Esquerra Republicana, a la que el CIS calcula un 4,5% y 17 ó 18 escaños, mientras baja Junts, la nueva marca del PDeCAT, a la que sólo se da un 1,2% y cuatro o cinco escaños.

LAS PREGUNTAS EN ASTURIAS

En cuanto a la pregunta directa en Asturias, con un muestreo de 370 entrevistas en 19 municipios, de ¿a qué partido o coalición piensa votar? El PSOE acapara el 17,3% de la intención de voto, el PP el 10,8%, seguido de Unidas Podemos con un 6,5 de intención, Ciudadanos el 5,4% y Vox el 4,1%. Sin embargo el 34,1% afirma que aún no tiene decidido el voto.

Por su parte, a la cuestión de ¿qué partido le gustaría que ganara? El 27,6% de los asturianos encuestados apuesta por el PSOE; el 17% por el PP, el 10,8% Ciudadanos, el 5,1% Podemos y el 4,3% IU y el 4,1% Vox. Sin embargo a la pregunta de ¿qué partido cree que va a ganar las elecciones? El 36,5% de los asturianos encuestados cree que el PSOE; el 15,4% el PP; el 4,3% Ciudadanos, el 1,9 Vox y el 0,3 Podemos.

Las mayores dudas entre las opciones políticas de los votantes asturianos están en los indecisos entre PP y Ciudadanos con el 15% y los que dudan entre entregar su confianza al PSOE o a Unidas Podemos con el 12,1%. Un 7,9% duda entre votar al PP o al PSOE y un 6,4% entre al PSOE o Ciudadanos. Pocas dudas existen entre los que su debate es PP o vox, con un 2,9% de indecisos. Otras respuestas reúnen un 13,6% de los votantes y 'no sabe' un 22,1%.

VALORACIÓN DE LOS LÍDERES POLÍTICOS

En cuanto a los líderes políticos, según los datos del CIS, el 23,5% de los asturianos prefieren a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los apoyos de Pablo Casado reúnen 15,1 de los encuestados; el 11,9% apuesta por Albert Rivera; el 5,4 prefiere a Alberto Garzón; y Santiago Abascal y Pablo Iglesias empatarían con el 4,6% de los encuestados.