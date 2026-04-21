Ampliación de 569.201 euros y prórroga, hasta el 26 de junio, de las obras del CEE Castiello de Bernueces en Gijón

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la aprobación, fuera del Orden del Día, de la modificación del contrato de las obras de rehabilitación integral del Colegio Público de Educación Especial de Castiello de Bernueces, con un incremento del precio del contrato en 569.201 euros.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que también se amplía el plazo de ejecución en cuatro meses, con lo que la nueva fecha de finalización es el próximo 26 de junio. El presupuesto, de esta forma, se eleva a un total de 5.911.009 euros, IVA incluido.

Según el edil, la modificación aprobada se debe a peticiones de cambios y de la distribución de espacios por parte de la dirección del centro educativo, lo que ha motivado que el criterio de uso de determinados espacios sea diferente al tenido en cuenta cuando se redactó el proyecto.

También lo ha achacado a la regularización de las diferencias de medición entre lo realmente ejecutado y la medición recogida en el proyecto aprobado, así como a decisiones técnicas tomadas por parte de la dirección facultativa durante la ejecución de la obra, que motivaron aumentos en algunos casos y decrementos en otros en algunas mediciones.

A esto ha sumado la generación de algún precio nuevo que no existía en el proyecto original y el hecho de que se haya detectado alguna deficiencia respecto a la normativa en vigor en algunas partes de la instalación eléctrica existente, así como actuaciones derivadas del retraso en las obras de instalación del centro de transformación, atribuible a la compañía suministradora, que implica mantener la instalación de calefacción original durante el curso lectivo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

También se ha dado luz verde en Junta de Gobierno al proyecto normativo del reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Gijón.

Según el edil, el texto recoge el trabajo desarrollado con la ciudadanía desde 2023, en el marco de la Agenda Urbana Gijón 2030, y mantiene la esencia del modelo vigente, introduciendo, además, mejoras concretas como "mayor claridad, transparencia y más oportunidades de participación".

Al tiempo, ha destacado que consolida los canales ya existentes, incorpora novedades como la regulación por primera vez de procesos participativos, incluidos los presupuestos participativos, reforzando tanto la aplicación del tejido asociativo como la participación individual.

Martínez Salvador ha apuntado que el documento inicia ahora su tramitación, por lo que se abre a debate y también a la presentación de enmiendas por parte de los diferentes grupos políticos antes de su aprobación definitiva.

Por otro lado, se ha aprobado, dentro del Orden del Día, la convocatoria de subvenciones en materia de vulnerabilidad dentro de los barrios degradados, en este caso de las obras de barrio degradado de Monte Areo Fase 1, por un importe de 107.000 euros.

Por otro lado, en Junta de Gobierno se ha aprobado la revisión de precios dentro del contrato de suministro de servicios energéticos y dentro de la prestación 1, que es el suministro energético, la revisión de precios para el cuarto año de la prestación térmica, que tiene una incidencia económica de 155.000 euros.

También se ha autorizado el inicio del procedimiento de modificación del contrato del servicio de limpieza de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, para incorporar las nuevas, no para este ejercicio sino para todos los años que restan del mismo, que es hasta el 31 de marzo del año 2028. La cuantía autorizada asciende a 91.703 euros.

Además, en materia de cooperación, se ha aprobado la convocatoria pública de subvenciones dirigidas a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de proyectos de cooperación al desarrollo, que está dotada presupuestariamente con 1.315.000 euros.