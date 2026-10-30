La ampliación del Acuario de Gijón en Naval Azul se refuerza gracias a un acuerdo con la Universidad de Florida Central

Firma del acuerdo entre el Bioparc Acuario de Gijón y la Universidad de Florida Central (UCF), en Orlando (EEUU). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bioparc Acuario de Gijón y la Universidad de Florida Central (UCF) han firmado un acuerdo para iniciar proyectos conjuntos con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, que refuerza la ampliación de las instalaciones en los terrenos de Naval Azul.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la alianza entre ambas instituciones, suscrita en Orlando y enmarcada en una estrategia de cooperación internacional desarrollada con la participación de la concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud, abre nuevas oportunidades de colaboración científica en ámbitos como la biodiversidad, la genética de conservación y los ecosistemas marinos.

De igual manera, refuerza el potencial del Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), en cuya ampliación en terrenos de Naval Azul ya trabajan de forma conjunta Acuario y Ayuntamiento.

En concreto, el convenio con la Universidad de Florida Central establece un marco para explorar proyectos conjuntos e intercambiar conocimientos entre los investigadores de UCF y los profesionales del acuario gijonés.

Esta colaboración permitirá identificar líneas de trabajo que complementen las capacidades científicas de la universidad estadounidense y la experiencia de Bioparc en el cuidado, estudio y conservación de especies.

En este sentido, la Universidad de Florida Central cuenta con destacados equipos de investigación en disciplinas directamente relacionadas con los grandes retos de la conservación marina.

Entre ellos, se encuentra el Center for Integrated Coastal Research, especializado en el estudio de los procesos costeros, la subida del nivel del mar, los fenómenos extremos y la resiliencia de las comunidades costeras frente al cambio ambiental.

Por su parte, el Departamento de Biología desarrolla investigaciones en campos como la genética de conservación, la ecología marina, la evolución de las especies y el análisis de la biodiversidad mediante herramientas genómicas y técnicas de ADN ambiental.

Según el Consistorio gijonés, estas líneas de trabajo ofrecen interesantes oportunidades para avanzar en el conocimiento de las especies y los ecosistemas, comprender las amenazas que afrontan y mejorar las estrategias para su conservación.

Han destacado, también, que la colaboración permitirá explorar posibles sinergias entre esta actividad universitaria y la experiencia de Bioparc Acuario de Gijón en el cuidado y estudio de especies marinas, el bienestar animal y la conservación activa.

El acuario desarrolla, además, una importante labor de recuperación de fauna marina a través del Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAMA BIOPARC), que ahora se busca ampliar y cuyo trabajo contribuye a mejorar el conocimiento de las amenazas que afectan a las especies y los protocolos para su recuperación.

"Gijón, a través de su Acuario y los magníficos profesionales que trabajan en él, sienta las bases para convertirse en una referencia en el ámbito de la conservación de especies marinas", ha resaltado el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios.

Este ha señalado a Naval Azul como el ámbito a través del que consolidar esta estrategia. "Genera un espacio de crecimiento coherente tanto con la ciudad como con el proyecto y vamos a trabajar para hacerlo realidad", ha afirmado el edil.

Por su parte, el director de Bioparc Acuario de Gijón, Alejandro Beneit, ha incidido en que el valor de esta alianza reside, especialmente, en las oportunidades de colaboración que abre entre la investigación académica y el trabajo desarrollado en el acuario.

"Los acuarios podemos aportar mucho a la investigación científica a partir del conocimiento y la experiencia que adquirimos diariamente con las especies que cuidamos", ha reivindicado, antes de resaltar que este acuerdo les permite conectar ese trabajo con la investigación universitaria y explorar proyectos que contribuyan a comprender mejor la biodiversidad marina y avanzar en su conservación.