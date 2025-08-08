Amplio dispositivo de la Guardia Civil por tierra, mar y aire para velar por la seguridad en el Descenso del Sella

Archivo - Cientos de personas durante el Descenso Internacional del Sella, en la edición del pasado año - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

La Benemérita recuerda la prohibición de volar drones particulares en la zona

La Guardia Civil ha dado este viernes a conocer el Dispositivo de Seguridad establecido con motivo de la celebración de la competición deportiva del Descenso Internacional de río Sella, que se celebra este fin de semana. Los agentes vigilarán por tierra, mar y aire que todo se desarrolle con normalidad.

Desde la Benemérita explican que esta tradicional competición en la que llegan a participar hasta 1.300 palistas de todo el mundo, requiere un enorme esfuerzo tanto de organización como de seguridad.

Aevento deportivo se suman actividades lúdicas, atrayendo a numerosos asistentes tanto en la competición como de asistencia a estos eventos. En algún año el número de personas ha ascendido a más de 200.000.

Este año, el evento deportivo cuenta con la participación de más de 1.300 palistas en 900 piraguas, de 25 países de los 5 continentes. Como responsables de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, la Guardia Civil, al igual que en años anteriores ha establecido un complejo dispositivo de seguridad en el que participan un total de 20 especialidades distintas para abarcar todos los ámbitos de actuación.

El dispositivo de seguridad abarca las localidades de Arriondas y Ribadesella, el propio río Sella y sus proximidades, tanto por tierra como mar y aire.

Las unidades que intervienen son Patrullas de Seguridad Ciudadana; Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona); Patrullas Fiscales Territoriales (PAFIF); Intervención de Armas; Grupo Reserva y Seguridad (GRS) con base en León con sus equipos RPÁs, detector y anti-RPÁs; Escuadrón de Caballería con sede en Valdemoro (Madrid); Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Asturias; Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX); Grupo de Apoyo a las Telecomunicaciones (GATI); Servicio Cinológico; Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (UHEL) con base en La Morgal y Servicio Aéreo con base en Torrejón con equipos dron, detector y anti-dron; Sector de Tráfico de Asturias; Grupo Especial Actividades Subacuáticas (GEAS); Servicio Marítimo Provincial; Servicio de Información; Centro Operativo de Servicios (COS); Policía Judicial; Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim); y equipos de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (Equipo PEGASO) de Asturias, Teruel y Servicio Central.

Intervendrán más de 330 agentes que prestan servicio entre Arriondas y Ribadesella desde la tarde del miércoles hasta la mañana del domingo 10 de agosto.

Durante el dispositivo, se emplearán un total de 179 medios de transporte, entre camiones, furgonetas, turismos, todo terrenos, motocicletas, aeronaves, embarcaciones y el Puesto de Mando.

Desde el año 2004, la Guardia Civil cuenta con un sistema de captación y transmisión de imágenes tomadas desde el helicóptero. Actualmente, este equipo transmite por 4G a un servidor de la Guardia Civil, las imágenes que capta la cámara de la aeronave, pudiendo ser visionadas por cualquier dispositivo habilitado como Tablet, móvil o televisión.

Esto permitirá que la Central Operativa de Servicios (COS) en Oviedo y al CECOP situado en Ribadesella, poder seguir el dispositivo en el momento de mayor intensidad, haciendo posible la adopción de la respuesta más idónea a cualquier incidencia.

A diferencia de años anteriores en los que se hacía necesaria la movilización de un helicóptero del Servicio Central de Madrid para poder llevar a cabo este cometido, la reciente incorporación de una aeronave al Servicio Aéreo de Asturias con capacidad para acoplar este sistema de captación de imagen, permite que este cometido sea realizado por el Helicóptero de la Zona/Comandancia de la Guardia civil de Asturias.

Las capacidades que ofrecen los helicópteros, permiten tener una visión en directo de lo que ocurre en el momento del descenso tanto en el río, en la vía férrea, como en la N-634, pudiendo prestar un apoyo inmediato evacuando a personas o llevando efectivos a algún punto que sea necesario.

La vigilancia del entorno aéreo se ve reforzada este año además con varios equipos de personal especializado en materia de Gestión Aeronáutica y Seguridad operacional, que aportan un total de 12 drones, 3 equipos de detección de drones y 4 inhibidores de los mismos todo ello para reforzar la seguridad aérea en las zonas de interés.

Por ello la Guardia Civil recuerda la prohibición de volar drones particulares en la zona de cobertura del dispositivo durante los días que se lleva a cabo el mismo.

Fuera de esta prohibición se encuentran la Radio Televisión del Principado de Asturias que se encargará de transmitir la prueba deportiva y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, los cuales cuentan con autorización.

Igualmente, se establecen controles en los accesos a las localidades de Arriondas y Ribadesella, así como en las vías de comunicación tanto en materia de Tráfico como de Seguridad Ciudadana.

En los primeros se trata de evitar la circulación de vehículos cuyo conductor se encuentre bajo influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas y en los de Seguridad Ciudadana con el objeto de incautar armas prohibidas y drogas toxicas.

Como en años anteriores, habrá efectivos de Guardia Civil especializados delitos contra la mujer que se encontrarán en la zona para prevención y en su caso atención, además de llevar a cabo las investigaciones que fueran necesarias.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha participado en la presentación y ha dicho que es "un dispositivo que no tiene parangón en toda España", destacando su carácter "deportivo y festivo".

Lastra ha explicado que en el operativo participarán "hasta 20 especialidades de la Guardia Civil" y se desplegarán "medio millar de efectivos", incluyendo policías locales de Cangas, Arriondas, Parres, Cangas de Onís y Oviedo. "El descenso este año va a ser muy seguro y la fiesta también", ha asegurado la delegada, subrayando la importancia del dispositivo.

La representante gubernamental ha aprovechado para agradecer "la extraordinaria labor" de la Guardia Civil y la policía local, anticipando que en el evento, además de un éxito deportivo, "va a acompañar también el tiempo", lo que contribuirá a su desarrollo seguro y multitudinario durante los días que durará la celebración.