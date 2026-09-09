Ana Sánchez Galán, nueva directora de Transformación Global del Grupo Central Lechera Asturiana

Ana Sánchez Galán - CENTRAL LECHERA ASTURIANA

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Central Lechera Asturiana ha informado este miércoles de la incorporación de Ana Sánchez Galán como nueva directora de Transformación Global.

Según han explicado desde el Grupo, se sigue así reforzando la organización para afrontar con éxito los retos presentes y futuros de su negocio, en un contexto marcado por la aceleración de la digitalización, una mayor orientación al dato y la evolución continua de los procesos como capacidades clave para seguir construyendo una compañía "competitiva, sostenible, innovadora y preparada para el futuro".

Desde esta nueva dirección, Ana Sánchez Galán conectará estrategia, tecnología, datos, innovación y excelencia operativa con el objetivo de acelerar la consecución de las prioridades estratégicas de la compañía y fortalecer sus capacidades de transformación.

Su labor tendrá un carácter transversal y estará orientada a impulsar proyectos que permitan avanzar hacia una organización más ágil, más conectada y con mayor capacidad para anticiparse a las necesidades del mercado, de los consumidores y de los diferentes grupos de interés.

Ana Sánchez Galán, asturiana, es ingeniera superior industrial y cuenta con más de 15 años de experiencia en puestos directivos vinculados a la estrategia y la transformación digital. A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado responsabilidades de liderazgo en compañías como Línea Directa Aseguradora.

Su responsabilidad se articulará en torno a tres grandes ámbitos de actuación: la transformación digital, la gestión y explotación del dato y la eficiencia de procesos. Desde ellos, impulsará iniciativas transversales orientadas a promover nuevas formas de trabajo, mejorar la toma de decisiones y reforzar las capacidades de la organización para responder a sus retos estratégicos.

La creación de esta dirección responde a la voluntad del Grupo de seguir evolucionando su modelo de gestión, incorporando nuevas capacidades digitales y reforzando la toma de decisiones basada en datos. Todo ello permitirá avanzar en procesos más eficientes, colaborativos y orientados al cliente, sin perder de vista la esencia de una compañía vinculada al territorio, a sus socios ganaderos y al desarrollo sostenible del medio rural.

"La experiencia y el liderazgo de Ana serán una valiosa contribución para seguir construyendo una compañía cada vez más eficiente, digital, innovadora y preparada para transformar los retos en oportunidades", señalan desde Grupo Central Lechera Asturiana.