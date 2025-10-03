Ángel Martín acerca su nuevo show 'Somos Monos' al Centro Niemeyer: fecha y precios

Cartel promocional del monólogo de Ángel Martín 'Somos Monos', que llega al Centro Niemeyer el 13 de junio. - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El humorista y comunicador Ángel Martín presentará su nuevo espectáculo 'Somos Monos', el sábado 13 de junio a las 21.00 horas en el Auditorio del Centro Niemeyer, en Avilés.

Según ha informado el centro cultural en nota de prensa, la propuesta de Ángel Martín "mezcla comedia y reflexión para recordarnos que, aunque creemos ser seres muy evolucionados, a veces nuestro comportamiento demuestra lo contrario".

Las entradas, al precio de 24 euros, ya están a la venta en la Taquilla y web oficial del Centro Niemeyer, así como en la web Unientradas y en la web del artista. Los socios del Club Cultura podrán adquirir entradas al precio de 18 euros hasta el 30 de mayo.

EL ARGUMENTO DEL SHOW

Partiendo de la frase "El ser humano sólo utiliza un 10% del cerebro", Martín desmonta esa afirmación con un giro al afirmar que "en la actualidad, muchos lo utilizan incluso al 0%".

A través de ejemplos cotidianos --desde abrir la nevera para guardar algo del armario, hasta necesitar un tutorial para freír un huevo-- Ángel Martín pone sobre la mesa lo fácil que resulta vivir en "piloto automático" en tiempos de internet.