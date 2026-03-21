Ángela Fernández García y Claudia Fernández López, Xana y Xanina de El Bollo 2026

Sorteo celebrado esta mañana en la Casa de Cultura de Avilés para conocer a la Xana, Xanina y las Damas de Honor de El Bollo 2026. - AYTO. DE AVILÉS

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ángela Fernández García, de 13 años, y Claudia Fernández López, de 12, han sido elegidas Xana y Xanina de las Fiestas de El Bollo 2026 en el sorteo público celebrado este sábado en la Casa de Cultura de Avilés, en el que se presentaron 19 aspirantes a Xana y 55 a Xanina.

Como damas de la Xana, junto a Ángela Fernández García, han sido escogidas Marina Cearra Galán (13 años), Carmen Teresa Pérez García (13), Martina Balseiro Alonso (14), Paula Salmón Baides (15), Nerea Pérez López (14) y Jimena Suárez Fernández (14).

Por su parte, acompañarán a la Xanina, Claudia Fernández López, las niñas Paula Balboa Iglesias (10 años), Olivia Ruiz Padrón (9), Alba Garrote Bedmar (11), Martina Cuenca González (8), Sara Merino Sánchez (10) y Candela López Nevado (8).

La Xana, la Xanina y sus damas de honor serán presentadas en un acto institucional presidido por la alcaldesa, Mariví Monteserín, el próximo sábado 28 de marzo a las 18.00 horas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.