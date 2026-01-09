El año 2025 termina con 28 fallecidos en las carreteras asturianas, tres más que en 2024

Archivo - Accidente de tráfico en el Huerna. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras del Principado de Asturias registraron en 2025 un ligero incremento de la siniestralidad mortal, con 28 siniestros mortales en los que fallecieron 28 personas, una más que en 2024, mientras que 184 personas requirieron hospitalización, 63 más que el año anterior, según el balance hecho público este viernes por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En comparación con 2024, aumentaron los siniestros mortales (+3), las personas fallecidas (+1) y, de forma más acusada, las personas heridas hospitalizadas. Los usuarios vulnerables representaron el 36% de las víctimas mortales, con un total de 10 fallecidos, dos más que el año anterior.

Por tipo de vía, las carreteras convencionales concentraron el mayor número de víctimas mortales, con 19 fallecidos, el 68% del total, aunque esta cifra supone un descenso de tres respecto a 2024. Por el contrario, los fallecidos en autopistas y autovías aumentaron de cinco a nueve.

La salida de vía volvió a ser el tipo de siniestro más letal, con 13 fallecidos, el 46% del total, pese a registrar tres víctimas menos que en 2024. Las colisiones frontales fueron las que más crecieron, al pasar de tres a seis fallecidos, mientras que los atropellos a peatones se mantuvieron con dos víctimas mortales.

En cuanto al medio de desplazamiento, el turismo fue el vehículo con más víctimas, con 14 fallecidos, el 50% del total. Destaca el aumento de víctimas mortales en bicicleta, que pasaron de ninguna en 2024 a tres en 2025. Los peatones y los usuarios de motocicleta se mantuvieron en dos y cinco fallecidos, respectivamente.

Por edades, sobresale el incremento de víctimas entre los mayores de 65 años, con 12 fallecidos, el 43% del total y siete más que el año anterior. No se registró ninguna víctima mortal menor de 14 años. Por sexo, el 82% de los fallecidos fueron hombres y el 18% mujeres.

El mes con mayor siniestralidad mortal fue mayo, con cinco fallecidos, seguido de septiembre y octubre, con cuatro cada uno. El sábado fue el día de la semana con más víctimas mortales y la franja horaria más letal se situó entre las 14.00 y las 19.59 horas.

Respecto al uso de sistemas de seguridad, cinco de los 14 fallecidos en turismo no utilizaban el cinturón de seguridad, el 36% del total, al igual que el único fallecido en camión de hasta 3.500 kilos. Además, uno de los cinco motoristas fallecidos no llevaba casco.

A nivel nacional, los 28 fallecidos en Asturias representaron el 2,5% del total de 1.119 víctimas mortales registradas en vías interurbanas. Las cifras son provisionales y se refieren únicamente a fallecidos en las primeras 24 horas tras el accidente, aclara la DGT en una nota de prensa.