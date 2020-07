ANPE exige la rectificación de la consejera de Educación y pide que reconozca el trabajo de equipos directos y docentes

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha pedido este sábado la rectificación de la consejera de Educación, Carmen Suárez, por sus "injustas palabras" hacia el profesorado, pidiendo que reconozca el compromiso y trabajo de equipos directivos y docentes en la pandemia del coronavirus.

De este modo, ANPE ha criticado la intervención de la consejera en la Junta General sobre las instrucciones a los centros. "Si no tenemos claro lo que hay que hacer, francamente le digo que no tenemos capacidad de comprensión respecto a las instrucciones que se nos dan. Las normas se les han explicado en correcto castellano", fueron las palabras que han molestado al sindicato y por las que piden rectificación.

ANPE reprocha "las injustas palabras" de Carmen Suárez, "que no hacen honor al compromiso y trabajo de equipos directivos y docentes, y que no están a la altura de la formación académica de estos profesionales, cuya plantilla de 12.000 personas agrupa a doctores, licenciados, graduados, masters o plurilingües".

Según el sindicato, la consejera ha "denostado" al profesorado asturiano en episodios anteriores. "Nadie ha atacado más el prestigio y la labor docente que la propia Consejería de Educación: no avanzar materia, evaluar sólo en positivo, la repetición debe ser la excepción y la promoción la norma, modificar programaciones, criterios de evaluación, que nadie se quede atrás, que no se perjudique al alumnado, la metodología usada por el profesorado no fue la adecuada, son manifestaciones que lamentablemente hemos tenido que escuchar y leer", dicen desde ANPE.

"Ante la pandemia, la Consejería está reaccionando tarde, tomando decisiones equivocadas, no presta la ayuda necesaria al profesorado, no cuenta con los agentes sociales y carga toda la responsabilidad a los equipos directivos y profesores", apuntilla el sindicato.

Con todo, exige "la inmediata rectificación pública de la consejera". "Caso de no producirse satisfactoriamente, sin trucos ni palabrería artificiosa, ANPE considera que Carmen Suárez está inhabilitada para seguir un minuto más al frente de la Consejería de Educación del Principado de Asturias", concluye.