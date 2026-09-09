ANPE reclama mejor planificación para el inicio del curso escolar y plantillas de profesorado más estables

La presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández, y el vicepresidente de ANPE Asturias, Rodrigo Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del sindicato educativo ANPE Asturias, Mariela Fernández, ha reclamado este jueves una mejor planificación de las plantillas de cara al inicio del curso escolar, así como plantillas del profesorado más estables y el cumplimiento de los aspectos del pacto Asturias Educa aún pendientes de ejecutar.

Fernández ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del sindicato para poner el foco en los "retos pendientes" del profesorado de cara al curso 2026-2027, como la estabilidad de las plantillas, el reconocimiento profesional y retributivo del profesorado, la reducción de burocracia, la atención a la diversidad o la mejora de las condiciones de los equipos directivos entre otros.

Respecto a este asunto, ha asegurado que las condiciones laborales que se ofrece a los profesores que pasen a formar parte del equipo directivo "llevan intactas desde 2001" mientras que su responsabilidad "es creciente". "La vocación de ser director debe existir, pero no dejamos de ser trabajadores públicos y nuestras funciones deben estar correctamente reconcidas", ha explicado, para después enfatizar que son trabajadores pero no trabajan "por amor al arte" por "mucha vocación" que tengan.

La presidenta de ANPE ha puesto el foco en el compromiso del Principado de Asturias de reducir la jornada lectiva para los profesores mayores de 55 años, recordando que para que esto se cumpla el curso que viene, es necesario introducirlo en los presupuestos autonómicos de 2027.

Por otro lado ha criticado la falta de estabilidad en las plantillas, ya que en el día de inicio de curso para los alumnos, hay centros que empiezan sin todos los efectivos necesarios porque todavía no está publicada la segunda convocatoria de personal interino. Esta adjudicación se dará a conocer a lo largo de esta jornada. A ello se suma que el 30% de las vacantes cubiertas en la primera convocatoria son de media jornada y que la tasa de interinidad en Asturias supera el 24%.

Fernández también ha hecho énfasis en la necesidad de reducir más las ratios en los centros educativos ante la creciente "diversidad" en las aulas, en la necesidad de un estatuto docente que regule la labor de profesores y en la "discriminación absoluta" que supone que los docentes carezcan de carrera profesional en Asturias.

En clave nacional, ANPE reivindica un pacto de Estado por la educación, a la luz de los "datos alarmantes" del último informe PISA. "La educación ha dado muchas alertas durante muchos años, y es imprescindible escuchar esas alertas y al profesorado", ha subrayado, denunciando los "cambios constantes" en la legislación educativa, la "improvisación sobre nuevas instrucciones" o normativas "que salen constantemente" y a las que el profesorado debe adaptarse diariamente "para dar mejor respuesta al alumnado".

También ha pedido la integración de todos los docentes en el subgrupo A1 de funcionariado y una jubilación anticipada para el profesorado que sea voluntaria y "en condiciones dignas".

DECÁLOGO DE BUEN USO DE LA IA EN ESTUDIANTES

Durante la rueda de prensa, la presidenta de ANPE Asturias ha presentado un decálogo del buen uso de la inteligencia artificial en estudiantes, que busca que esta herramienta "que ha venido para quedarse", sirva para impulsar y favorecer el aprendizaje y no "destruirlo".

"Los datos demuestran que el alumnado lo utiliza mucho y es imprescindible ayudarles a utilizarlo en su beneficio y no en su contra", ha defendido. El sindicato defiende una incorporación responsable, crítica y educativa de la inteligencia artificial, con formación, protección de datos y orientaciones claras para el alumnado, las familias y el profesorado.