El anteproyecto de la ley de puertos asturiana, en el trámite de información pública

Puerto - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha iniciado el período de información pública del anteproyecto de Ley de Puertos, la primera regulación autonómica que aborda de manera integral la ordenación y gestión de la red de 24 puertos de titularidad regional.

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) abre un plazo de veinte días hábiles, a contar a partir de este miércoles, para que cualquier persona física o jurídica pueda formular alegaciones, observaciones o sugerencias.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, con esta iniciativa, se pone fin a un "vacío legal histórico" y se avanza "hacia una gestión más eficiente gracias a una normativa ajustada a la escala y singularidad de estos espacios".

Añaden que el texto reconoce el carácter multifuncional de los espacios portuarios en la realidad económica y urbana actual. "La norma, que se aborda con una visión integral, concibe el Sistema Portuario del Principado de Asturias como una red coordinada para optimizar recursos, mejorar la planificación y reforzar la cohesión territorial del litoral, así como para favorecer una gestión más eficiente y estratégica", explican desde el Ejecutivo autonómico.

Por primera vez, se regula de manera sistemática todo el ciclo de la actividad portuaria: desde la planificación y ejecución de infraestructuras hasta la gestión del dominio público, la prestación de servicios, la protección ambiental, la seguridad y el régimen sancionador.

En el campo de la planificación, la ley introduce instrumentos estratégicos como el Plan de Puertos del Principado, que definirá las prioridades, inversiones y modelo de desarrollo del sistema portuario, garantizando la coherencia con la adaptación de las infraestructuras al cambio climático. El documento también delimita los espacios y usos de cada puerto.

El anteproyecto de ley refuerza la cooperación entre el Principado y los ayuntamientos para afrontar de forma coordinada la planificación urbanística y promover la firma de convenios que favorezcan una mejor ordenación de espacios.

El texto establece medidas específicas en materia de prevención de la contaminación y gestión de residuos. Los planes interiores marítimos serán los instrumentos para regular las actividades que, en dominio público, puedan entrañar riesgo de contaminación.

En el ámbito de la seguridad, el anteproyecto refuerza los planes de emergencia y autoprotección y otorga la consideración de agentes de la autoridad al personal sobre el terreno del Servicio de Puertos, con capacidad para formular denuncias.

La norma también moderniza el modelo de prestación de servicios portuarios, diferenciando entre servicios generales, gestionados por la Administración, y específicos, que podrán prestarse en régimen de competencia.