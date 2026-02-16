Antonio Fernández-Escandón, único candidato a la presidencia de Femetal

Archivo - El presidente de la patronal del metal Femetal, Antonio Fernández-Escandón (izda). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Antonio Fernández-Escandón, es la única candidatura presentada para concurrir a las elecciones a la presidencia de Femetal para los próximos cuatro años. Antonio Fernández-Escandón concurre por la empresa Talleres Zitron S.A. Hoy ha finalizadoel plazo para presentar candidaturas.

El proceso electoral iniciado el pasado 22 de enero, culminará el próximo 24 de abril, con la celebración de la Asamblea Extraordinaria en la que el candidato Antonio Fernández-Escandón será reelegido presidente de Femetal por aclamación.