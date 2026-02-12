El Antroxu de Avilés celebra mañana su 'Viernes de Coronación' con conciertos en la Plaza de España

Archivo - Carnaval, Antroxu en Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Antroxu de Avilés celebrará mañana su tradicional 'Viernes de Coronación', una de las jornadas más destacadas de la programación antroxera, con actuaciones musicales y actividades en la Plaza de España.

La jornada comenzará, según ha detallado el Consistorio, con la coronación de los Reyes del Goxu y de la Faba 2026, elegidos por la peña 'Los peluqueros antroxaos', ceremonia que marca el inicio oficial del Antroxu de Avilés, tras los días previos de preliminares como el Martes de Pitanza, el Miércoles Sardinero y el Jueves de Comadres.

A continuación, la Concejalía de Festejos ha programado conciertos y sesiones musicales para prolongar la celebración. A las 22.30 horas actuará la banda 'Los Toreros Muertos', liderada por Pablo Carbonell, seguida de la sesión de música electrónica a cargo de DJ Nano, prevista para las 00.30 horas.

Estas actividades forman parte del calendario de fiestas que culminará con el Descenso de Galiana, el sábado, uno de los eventos más singulares del Antroxu de Avilés y con proyección internacional.