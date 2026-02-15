El Antroxu de Avilés sigue este domingo con pasacalles, música y la XLIV Ginkana Automovilística

Archivo - Carnaval, Antroxu en Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Antroxu de Avilés continúa este domingo con actividades para todos los públicos tras el gran Descenso de Galiana. La programación incluye música, comedias, danzas y pasacalles por el casco histórico.

La jornada comienza a partir de las 13.00 horas, el Antroxu tradicional recorrerá las calles de la mano de la 'Compaña del Cornelu de L'Asoleyada' y la 'Compaña del Fariñeru de Ximielga la Saya'. Al llegar a la plaza de España sobre las 14.00 horas tendrá lugar la tradicional Puya'l Gochu y la copla del Tururú.

A las 17.30 horas empieza desde la Plaza de Pedro Menéndez la XLIV Ginkana Automovilística d'Antroxu, con coches tuneados y disfrazados que llenarán de colorido las calles. A las 18.00 horas, en la plaza de España, se celebrará la animación musical para toda la familia con "Disco Antroxu Infantil", que contará con personajes populares y sorpresas de Fred Events.

El lunes, laborable, se mantendrá la actividad festiva. Desde las 12.00 hasta las 18.00 horas, las fanfarrias recorrerán el casco histórico, con la presencia de 'Pepe El Chelu', 'El Felechu', 'Beerbena' y 'Ceda el paso' por la mañana, y 'El Compango' y 'Ventolín' por la tarde. A las 19.00 horas se celebrará el "Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias" en la plaza de España, seguido a las 22.30 horas por el concierto de Dani Parrondo y su 'The Goat Festival', que estrena gira en Avilés.