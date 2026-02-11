El Antroxu celebra mañana el Jueves de Comadres con pasacalles y el bautismo de la Sardina

Archivo - Descenso de Galiana en el Antroxu de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Antroxu de Avilés celebrará este jueves el tradicional Jueves de Comadres con distintas actividades que se desarrollarán en el centro de la ciudad y en el barrio de Llaranes.

A las 17.30 horas, en la Plaza Mayor de Llaranes, tendrá lugar el bautismo y la plantación de la Sardina del carnaval, a cargo de la Cofradía de la Sardina Arenque.

Desde las 18.30 horas, por las calles del centro, se sucederán los pasacalles de comadreo con la participación de las charangas y fanfarrias El Felechu, Beerbena y Ceda el Paso, que acompañarán las meriendas y cenas tradicionales de las comadres.

A las 20.00 horas, en la Plaza de España, se celebrará el acto Plántase La Vieya, con pregón y posterior desfile del Pasucais de Xigantinos d'Antroxu, acompañados de gaita y tambor.

En paralelo, la Casa de las Mujeres acogerá la exposición Antroxu, Comadres y Club de Lectura 'Una habitación propia', que podrá visitarse del 12 al 27 de febrero. La muestra incluye ocho paneles con fotografías de Anselmo Bernal Montes y textos de Emma Lobato. La inauguración se celebrará este jueves a las 19.00 horas con la presencia de la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron.