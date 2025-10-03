El Antroxu convoca sus concursos con más premios en elDescenso de Galiana

Archivo - Descenso de Galiana en el Antroxu de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Avilés prepara el Antroxu 2026. La convocatoria oficial de los concursos se publicará en el BOPA en las próximas semanas, con una cuantía total en premios de 23.900 euros repartida en un total de certámenes.

Se trata del Descenso Internacional y Fluvial de Galiana (10.000 euros); la Ginkana Automovilística (2.400 euros; el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias (1.400 euros); el Desfile de Antroxos, Moxigangues y Carroces (2.900 euros); el Concurso de Chigres Antroxaos (5.700 euros) y el Rey del Goxu y la Faba (1.500 euros).

Según informa el Ayuntamiento de Avilés, las inscripciones deberán realizarse a través del Registro Municipal, a partir del día siguiente de su publicación en el BOPA.

Las mismas podrán presentarse telemáticamente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés, obligatorio en el caso de personas jurídicas, o de forma presencial, en el caso de las personas físicas, mediante cita previa en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros (OAR) de la Casa Consistorial, El Foco y Edificio Fuero.

Para facilitar el trámite telemático, se ofrecerá asesoramiento en los telecentros municipales de Marcos del Torniello 34, y en el Centro de Empleo Europa, con cita previa, a través del siguiente enlace https://aviles.es/telecentros.