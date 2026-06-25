Aprobada en Comisión la Ordenanza de Bienestar Animal de Gijón: Próximo paso, el Pleno

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GIJÓN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente de Gijón ha dado luz verde este jueves, en sesión extraordinaria, a la nueva Ordenanza de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Gijón, último paso previo a la aprobación definitiva, previsiblemente en el Pleno del próximo mes de julio.

"La aprobación de esta nueva Ordenanza de Bienestar Animal supondrá un paso decisivo para que Gijón disponga, por fin, de un marco normativo moderno, claro y adaptado a la realidad actual", ha destacado el concejal de Medio Ambiente y Sosteniblidad, Rodrigo Pintueles.

El edil ha remarcado que no se trata solo de una actualización normativa, sino de una herramienta que mejora la gestión municipal y ofrece mayores garantías tanto a la ciudadanía como a las entidades implicadas.

"Con esta ordenanza armonizaremos la regulación municipal con la normativa autonómica y estatal, evitando vacíos legales, contradicciones y duplicidades que dificultaban la aplicación de las políticas de bienestar animal", ha apuntado.

Según Pintueles, este nuevo texto aporta también la seguridad jurídica que hasta ahora faltaba, "dejando atrás regulaciones informales y prácticas que carecían del necesario respaldo administrativo".

Se consolida, a su juicio, un modelo de gestión municipal "más moderno, profesional y transparente, en el que la participación ciudadana ocupa un papel protagonista en el desarrollo de las políticas públicas".

Pintueles ha insistido en que "esta Ordenanza garantiza una mejora real del bienestar animal, apostando por un enfoque preventivo frente al meramente reactivo, anticipándonos a los problemas en lugar de limitarnos a actuar cuando ya se han producido".