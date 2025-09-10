Aprobada una Declaración Institucional, sin el apoyo de Vox, en contra de la trata de mujeres, niñas y niños

Renueva el compromiso con la construcción de un concejo "seguro, inclusivo y libre de toda forma de violencia"

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles, sin el apoyo de Vox, una Declaración Institucional por la que se adhiere a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la que se suman a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.

En este sentido, la Corporación gijonesa manifiesta su rechazo "firme y decidido" a la trata y a la explotación sexual de mujeres, niñas y niños. De igual forma, renueva el compromiso de la Corporación con la construcción de un concejo "seguro, inclusivo y libre de toda forma de violencia".

En el texto, se incide en que "la trata con fines de explotación sexual, así como la industria del sexo constituyen realidades profundamente inaceptables, atentan contra la libertad, la seguridad y la igualdad entre personas".

Al tiempo, se recalca que en España, según cifras del Ministerio del Interior, en 2024 se identificaron 632 víctimas de trata, de las cuales 376 fueron sometidas a explotación sexual. Entre ellas se encontraban 15 niñas y un niño, mientras que el 98 por ciento eran mujeres.

"Ninguna forma de explotación puede encontrar cabida en una sociedad libre y democrática", se remarca en el documento, en el que se llama la atención sobre que la trata "no es un fenómeno aislado: se alimenta de la demanda, la pobreza, la falta de oportunidades y de situaciones de especial vulnerabilidad social como es la que sufren mujeres migrantes, racializadas, con discapacidad, LGTBI o en riesgo de exclusión, y promover medidas que respeten su dignidad, derechos y diversidad".

Por todo ello, el Ayuntamiento de Gijón, en colaboración con el resto de los poderes públicos, "reafirma su compromiso con el impulso de políticas públicas efectivas, con una perspectiva integral de derechos humanos, centrada en las víctimas y que priorice la erradicación de estas formas de violencia".

En este sentido, es necesario promover marcos normativos que dificulten que locales, plataformas digitales o actividades económicas puedan facilitar o beneficiarse de situaciones de explotación sexual, reforzando la vigilancia y el cumplimiento de la legalidad.

Por todo ello, el Pleno se compromete, y a su vez insta a todas las Autoridades públicas, a: Trabajar con visión de futuro y promover una educación basada en valores de igualdad, dignidad y respeto, impulsando programas en los centros escolares que fomenten la concienciación temprana frente a cualquier forma de explotación, y que contribuyan a la transformación social necesaria para erradicar la trata.

También se compromete e insta a fomentar una conciencia crítica que rechace el consumo de prostitución y combata los mensajes que normalizan o minimizan esta realidad y a consolidar redes locales de apoyo, que garanticen el acceso a recursos habitacionales, sanitarios, jurídicos y laborales -fomentando espacios de formación y de empleo digno que proporcionen alternativas reales para quienes decidan salir de situaciones de explotación.

Otro de los puntos es reafirmar el compromiso firme de las entidades locales con la igualdad de oportunidades, la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales, así como favorecer la participación activa de mujeres que hayan superado situaciones de trata en el diseño y evaluación de políticas públicas, reconociendo su experiencia como elemento enriquecedor; y reforzar la cooperación internacional y el trabajo en red con municipios y entidades de países de origen, orientando los esfuerzos a la prevención de la trata de raíz, al intercambio de buenas prácticas y al desarrollo de proyectos que aborden las causas profundas de la situación de vulnerabilidad y riesgo.