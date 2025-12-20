Aprobada la licencia de obras para la construcción de un edificio de 52 viviendas en Pola

Javier Rodríguez y Eva Iglesias - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo de Siero, Javier Rodríguez, y la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, han ofrecido este sábado una rueda de prensa en la que han anunciado la aprobación, en Junta de Gobierno Local, de la licencia de obras para la construcción de un edificio de 52 viviendas, garajes, trasteros y locales en planta baja en la calle Florencio Rodríguez, esquina con la calle Les Comadres, en Pola de Siero.

La actuación se desarrollará sobre una parcela situada en suelo urbano no consolidado y contempla un edificio de planta baja más ocho alturas y tres plantas de sótano destinadas principalmente a aparcamiento y trasteros.

El proyecto cuenta con una superficie construida total de 10.867,78 metros cuadrados y un presupuesto de ejecución material de 5.450.000 euros. El edificio se organiza en tres portales y albergará viviendas de diferentes tipologías, con dos, tres y hasta cuatro dormitorios, todas ellas con terrazas, y diseñadas conforme a la normativa vigente en materia de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y seguridad. En la planta baja se dispondrán locales comerciales y espacios comunes, contribuyendo a dinamizar la actividad urbana de la zona.