Aprobada una partida de 5,7 millones para ayudas a proyectos de hiperautomatización en las empresas

Archivo - Mujer trabajando con su ordenador portátil. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ha aprobado la concesión de 5,7 millones en ayudas dirigidas a proyectos de I+D+i que desarrollen soluciones en hiperautomatización en las empresas.

Según informa el Ejecutivo, las subvenciones, que gestiona la Agencia Sekuens, apoyarán trece proyectos de 32 compañías y permitirán movilizar 11,3 millones y crear trece puestos de trabajo.

El objetivo de la convocatoria es potenciar proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en colaboración, que tengan como finalidad la puesta en marcha de soluciones de hiperautomatización en empresas y que estén enmarcados en uno de los sectores, ámbitos y tecnologías STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa).

Los proyectos que se beneficiarán de este apoyo económico aportan al mercado interior un elemento innovador, emergente y de vanguardia con un potencial económico significativo. Entre ellos, destacan los dirigidos a fomentar el uso de exoesqueletos o de tecnologías como la Inteligencia Artificial; los asistentes para la robotización inteligente o los gemelos digitales, entre otros.

Esta ayuda está cofinanciada con el Fondo de Transición Justa de España 2021-2027 y la resolución puede consultarse en el siguiente enlace del el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) https://goo.su/CeDzQd

Desde la puesta en marcha esta línea de ayudas, en 2025, se han aprobado un total de 24 proyectos de 48 empresas, pertenecientes la gran mayoría (quince) a medianas empresas; mientras que diez proyectos fueron presentados por pequeñas empresas y once por microempresas.