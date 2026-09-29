Aprobada por unanimidad en la Junta General una PNL del PP para estudiar el estado del viaducto de la Concha de Artedo

El diputado del PP de Asturias Pedro de Rueda durante al comisión parlamentaria de esta mañana. - PP ASTURIAS

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante una proposición no de ley (PNL) en la Junta General del Principado de Asturias en la que solicita la elaboración de un estudio técnico actualizado sobre el estado de conservación del viaducto de la Concha de Artedo (Cudillero). La iniciativa, que ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, busca conocer las condiciones de la infraestructura y valorar económicamente las posibles soluciones, que abarcan desde su desmantelamiento hasta su reutilización para otros fines.

La infraestructura, construida a comienzos de los años 90 para la carretera N-632, ha permanecido en desuso, sin tráfico ni labores de mantenimiento desde marzo de 2013, fecha en la que entró en servicio el nuevo tramo de la Autovía del Cantábrico. De Rueda ha advertido del deterioro progresivo de los elementos metálicos de la estructura, de 1.185 metros de longitud y unos 70 metros de altura, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los vecinos y usuarios de la carretera, la vía férrea y los accesos al camping y a la playa que discurren por debajo.

De Rueda también ha señalado la afección paisajística y ambiental que supone la presencia de la estructura de hormigón sobre el entorno de la playa de la Concha de Artedo. Entre las alternativas planteadas para la instalación se ha mencionado la posibilidad de adecuarla para usos de turismo activo o deportes de riesgo, su aprovechamiento para mejorar la conectividad entre las parroquias del concejo o, en su defecto, la demolición y retirada de la infraestructura.