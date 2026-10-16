Aprobado el borrador del nuevo reglamento de funcionamiento de los comedores escolares

Consejo Escolar - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar Municipal ha dado su visto bueno, por mayoría, al borrador del nuevo Reglamento del Servicio de Comedores Escolares dependientes de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo.

Según han informado desde el Ayuntamiento este viernes, el documento permitirá contar con un marco homogéneo para regular el funcionamiento de este servicio y mejorar la calidad de los menús, la información a las familias y el carácter educativo del servicio.

Fue este jueves cuando el consistorio celebró el Consejo Escolar Municipal, en el que están representados padres, profesorado, alumnos y representantes de los grupos políticos. El concejal de Educación y Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, presidió el órgano en el que se dio cuenta de las diferentes propuestas de la comunidad escolar, las familias y los grupos políticos en materia de educación.

Tras la aprobación inicial del reglamento en el Consejo Escolar, se iniciará ahora la tramitación municipal del Reglamento, que culminará con su aprobación en el Pleno.

El nuevo Reglamento propuesto por la Concejalía dirigida por Lourdes García concibe el comedor escolar como "un servicio educativo complementario que contribuye a facilitar la conciliación, al tiempo que desarrolla una función educativa y social", indican desde el gobierno local.

Entre sus objetivos se encuentran el fomento de hábitos saludables de alimentación e higiene, la adquisición de hábitos adecuados en la mesa, el respeto y la tolerancia, la cooperación entre los alumnos y el aprovechamiento del tiempo libre mediante actividades educativas y de ocio. El texto establece, además, como principios del servicio la igualdad, la no discriminación, la transparencia y la participación.

La nueva regulación apuesta por reforzar la información y la transparencia a las familias, que tendrán derecho a conocer los menús y su planificación, su calidad nutricional y los alérgenos, así como las actividades que se realizan durante el servicio y el personal encargado de atender a sus hijos.

El Reglamento contempla igualmente la adecuada atención del alumnado con Necesidades Educativas Especiales y establece la obligación de facilitar la información necesaria para adaptar correctamente la prestación del servicio a sus circunstancias.