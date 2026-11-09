Aprobado el decreto que establece un sistema común para la información cartográfica de Asturias

Archivo - Municipio de Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PREES) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, el decreto que regula por primera vez el Sistema Cartográfico de Asturias. La norma permitirá coordinar la información geográfica que genera el Principado y facilitar su uso por parte de ayuntamientos, empresas, profesionales y la ciudadanía en general.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, el nuevo sistema facilitará una gestión más eficiente del territorio, evitará duplicar trabajos y permitirá aprovechar mejor los recursos públicos.

Además, ofrecerá a empresas, profesionales e investigadores información útil para sus proyectos y contribuirá a mejorar la planificación urbanística, la protección ambiental y la prevención de riesgos.

Para ello, el Servicio de Cartografía se reconvertirá en Centro de Cartografía del Principado, encargado de elaborar mapas, coordinar los trabajos de los distintos departamentos y facilitar el acceso a la información geográfica. También se constituirá una Comisión Cartográfica, que incluirá a representantes de la Administración autonómica, la Universidad de Oviedo, el Instituto Geográfico Nacional, Sadei y la Federación Asturiana de Concejos, entre otras entidades.

Entre las principales novedades figura un Registro de Cartografía que permitirá reconocer oficialmente los mapas y productos geográficos que cumplan los requisitos de calidad. Su consulta será pública y gratuita a través del portal Sitpa-Ideas, desde el que se podrá localizar, visualizar y descargar información sobre Asturias.

La norma establece también la elaboración del primer Plan Cartográfico autonómico, que organizará las actuaciones y prioridades en esta materia y contará con la participación de administraciones, profesionales y ciudadanía.

Otro de los instrumentos será el Nomenclátor Geográfico, que reunirá los nombres oficiales de los lugares de Asturias y garantizará su utilización homogénea en los mapas. La iniciativa dará continuidad al proceso de recuperación de la toponimia tradicional, que ya cuenta con 74 decretos de oficialización correspondientes a otros tantos concejos y continúa en los cuatro restantes.