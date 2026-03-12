Aprobado el expediente de modificación de crédito para usar el remanente de 2025

Ángel García Y Alejandra Cuadriello - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves el expediente de modificación del crédito para la utilización del remanente líquido de tesorería tras liquidar las cuentas de 2025. El documento ha sido aprobado en una comisión de Hacienda extraordinaria con los votos a favor del equipo de gobierno del PSOE, IU y PVF.

Tras la firma del acuerdo con la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, se ha referido a la cifra inversora "récord" que tendrá el concejo este año por parte de su Ayuntamiento. El expediente se llevará a un pleno extraordinario el próximo martes 17 de marzo.

"A los más de 13 millones de euros que llevábamos en el presupuesto, ahora sumamos 10.976.350 euros para llevar a cabo 65 proyectos repartidos por todo el municipio lo que Siero contará con más de 24 millones de euros en inversiones para este 2026", ha destacado García.

Respecto al acuerdo con la Plataforma Vecinal de La Fresneda, el regidor ha puesto en valor la excelente relación con la formación y el compromiso que hay del equipo de gobierno con la urbanización, que es ya el tercer núcleo de población del concejo por detrás de Lugones y Pola de Siero.

Asimismo, ha destacado la importancia de seguir manteniendo la inversión en La Fresneda, para que continúe siendo un lugar atractivo para vivir y siga atrayendo nuevos vecinos de Asturias y de fuera del Principado, al igual que se realizan inversiones en el resto del municipio.

En este sentido, ha recordado que se destinarán 3,38 millones de euros de remanentes a actuaciones de saneamiento en la zona menos urbana del concejo y ha señalado que "la Plataforma Vecinal de La Fresneda siempre apoya un presupuesto que atiende a todo el municipio".