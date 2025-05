Aprobado en el Pleno el Plan Especial del Complejo Deportivo de la Calzada

Pañeda destaca una ejecución de las obras de reparación, mantenimiento y mejoras de casi el 87,55 por ciento

GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Gijón ha acordado este miércoles, por unanimidad, la aprobación definitiva del Plan Especial del Complejo Deportivo de la Calzada, por el que se posibilita la ampliación de estas.

Por parte del concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda (PP), ha reconocido que el aumento de campeonatos que están conquistando equipos o deportistas de Gijón este final de temporada es una excelente noticia pero también un reto urgente.

Asimismo, ha incidido en que aunque existen ocho pabellones deportivos, es consciente de que no hay suficientes horas disponibles para que los clubes puedan entrenar o competir en condiciones dignas.

De ahí que el PP defienda "con firmeza" la construcción de un nuevo complejo deportivo en La Calzada. Ha indicado que, ante el alto coste, se está trabajando en la reparación, mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas existentes con un nivel de ejecución cercano al 87,55 por ciento.

Al tiempo, ha señalado que el siguiente paso es construir el nuevo pabellón de la zona Oeste, a lo que ha apuntado "no es solo una cuestión de deporte, es una inversión en comunidad, en futuro y en igualdad de las oportunidades para este barrio".

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, por su parte, ha explicado que tramitando este plan especial se pretende aumentar la ocupación máxima del 62 por ciento al 80,87 por ciento. Ha llamado la atención, asimismo, sobre que se llegaron a redactar hasta tres proyectos con presupuestos entre nueve y once millones de euros.

Unido a ello, ha destacado que se ha logrado adaptar aquel proyecto de 2018 a las necesidades actuales, por un importe económico cuatro veces inferior.

El concejal socialista Ramón Tuero, en su caso, ha entonado el 'mea culpa' por no haber sido en capaces en el anterior mandato de sacar adelante este proyecto. Ha reconocido, también, que el proyecto era "tan ambicioso" que no se pudo hacerse porque suponían 12 o 13 millones de euros.

Dicho esto, ha indicado que al PSOE no le convence la propuesta del Gobierno local, ya que creen que no cubre "para nada" las necesidades que tiene el deporte en la zona Oeste. "Esto mejor que nada", ha señalado, no obstante.

Por su lado, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha incidido en que han pasado más de año y medio desde el acuerdo plenario que promovió esta ampliación y ocho años desde que se empezó a plantear la necesidad de dotar a La Calzada de una nueva instalación deportiva.

Asimismo, ha llamado la atención sobre que en el presupuesto municipal de este año figuran no más que 20.000 euros dedicados al pabellón.

Al tiempo, ha advertido de que los clubes siguen teniendo que hacer "malabares" para poder mantener toda la actividad deportiva y formativa, por lo que ha apostado por que con los remanentes se pueda arrancar la licitación de la obra este mismo año.