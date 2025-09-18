Aprobado el presupuesto para 2026 de Emvisa, con mayor dotación a ayudas al alquiler y viviendas sociales

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, preside la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (Emvisa). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El objetivo es contar con un parque de vivienda que dé respuesta real a las necesidades de un mayor número de personas

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón (Emvisa) ha aprobado este jueves el proyecto de presupuesto para 2026, que asciende a 7.630.400 euros, lo que supone un incremento del 9,16 por ciento (640.100 euro) respecto al año anterior.

En estas nuevas cuentas, el Ayuntamiento de Gijón aumenta en 596.100 euro sus aportaciones a la empresa, reforzando especialmente los programas de ayuda al alquiler y la inversión en vivienda social, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Asimismo, entre las prioridades del nuevo presupuesto, está el reforzar los programas de ayuda al alquiler, que concentran más del 70 por ciento del gasto total, así como potenciar el programa 'Gijón Confía Alquilando'.

También se incluye el promocionar nuevas viviendas sociales en La Calzada y Cimadevilla; mejorar la habitabilidad del parque municipal con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y diseño inclusivo; y colaborar estrechamente con el Principado, Vipasa y los Servicios Sociales municipales para ampliar la oferta y atender a los colectivos más vulnerables.

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha destacado que "este presupuesto es una apuesta clara por garantizar el derecho a la vivienda, reforzar la ayuda al alquiler y movilizar viviendas vacías con seguridad y garantías".

Asimismo, ha remarcado que no solo se mantienen los programas de apoyo a los colectivos con más dificultades, sino que los amplían y refuerzan, "porque nuestra prioridad son las familias que más lo necesitan", ha remarcado.

Respecto al programa 'Gijón Confía Alquilando', ha destacado que es un ejemplo de innovación social y tecnológica, ya que favorece la transparencia, según el edil. "Genera confianza en los propietarios, seguridad en los inquilinos y pone en el mercado viviendas que hasta ahora estaban cerradas o no estaban alquiladas como vivienda habitual", ha sostenido.

El presupuesto contempla también 1.025.000 euros en inversiones, que se destinarán a la compra de viviendas para alquiler social, mejoras de habitabilidad, promoción de nuevas edificaciones en La Calzada y Cimadevilla, así como derramas previstas en la rehabilitación de comunidades propiedad de la empresa.

"Queremos una ciudad más cohesionada, con más oportunidades y con un parque de vivienda que dé respuesta real a las necesidades de un mayor número de personas, que también representan a un perfil de jóvenes y personas con trabajos y sueldos a veces precarios, que también tienen derecho a una vivienda digna y asequible", ha apuntado Pendás.

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha inaugurado este jueves la I Jornada Mujer y Cáncer de la AECC, celebrada bajo el lema '¿Qué pasa después del cáncer?' y que ha reúne en la ciudad profesionales, pacientes y familias.